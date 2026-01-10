【ウルトラマン】放送60周年☆ウルトラマンワールドM78でグッズやピンズを手に入れよう！
2026年は『ウルトラマン』放送60周年を迎えるアニバーサリーイヤー！ 2026年1月17日（土）より「ウルトラマンワールドM78」にて、60周年を盛り上げる新作グッズやキャンペーンが開催される。
☆60周年デザインの新作グッズやピンズをチェック！（写真15点）＞＞＞
ウルトラマンシリーズのオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78」にて、2026年1月17日（土）より『ウルトラマン』60周年を記念した新商品がリリースされる。
ウルトラマンシリーズ60周年記念ロゴをあしらい、ウルトラマンと科学特捜隊のメカデザイン「Tシャツ」や「トートバッグ」のほか、ウルトラマンシリーズの作品やヒーロー、ウルトラ怪獣など作品の魅力を表現した描き起こしピンズシリーズ「ウルトラピンズワールド」に、60周年を記念した新デザインが新登場。
思わず『ウルトラマン』を観返したくなる、あのころの思い出を掘り起こすようなラインナップで皆さんをお出迎えしてくれる。
さらに、2026年1月16日（金）より、足裏に刺繍を施した抱っこしたくなるサイズ感の「M78ウルトラマンふわふわ抱っこぬいぐるみ ウルトラマン（60th Anniversary）」の予約受け付けを開始！
鮮やかな赤色が目を引くブラザーズマントを着用した、『ウルトラマン』60周年限定のM78ウルトラマンのぬいぐるみは、左足に60周年記念の刺繍が。マントは着脱可能なので、季節や気分に合わせて2つのウルトラマンの姿を楽しんでね。
そして新商品の発売にあわせて、ウルトラマンワールドM78とウルトラマンワールドM78オンラインでは、商品を5000円（税込）以上お買い上げの方へ「スペシャルピンズ（非売品）」をプレゼントするキャンペーンが実施される。
可愛いデザインのスペシャルピンズをこの機会に手に入れよう！
ウルトラマンワールドM78の新商品で、『ウルトラマン』60周年をお祝いしましょう。
（C）円谷プロ
