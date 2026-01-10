フランクフルトvsドルトムント 試合記録
【ブンデスリーガ第16節】(コメルツバンク・アレーナ)
フランクフルト 3-3(前半1-1)ドルトムント
<得点者>
[フ]ジャン・ウズン(22分)、Y. Ebnoutalib(71分)、マフムード・ダフード(90分+2)
[ド]マクシミリアン・バイアー(10分)、フェリックス・ヌメチャ(68分)、カーニー・チュクエメカ(90分+5)
<警告>
[フ]アルトゥール・テアテ(43分)、ナサニエル・ブラウン(67分)、アルノー・カリムエンド(82分)
[ド]バルデマール・アントン(29分)、ニクラス・ジューレ(41分)、エムレ・ジャン(87分)
