「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」は、いつまで？

2026年1月14日（水）より発売される新商品「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」。



華やかな香りのアールグレイ ブーケ ティーを甘くクリーミーな口当たりで楽しめます。



商品名「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」Iceのみ販売期間2026年1月14日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格<持ち帰り>Short 530円 / Tall 570円 / Grande 614円 / Venti® 658円<店内利用>Short 540円 / Tall 580円 / Grande 625円 / Venti® 671円サイズShort / Tall / Grande / Venti®の4サイズ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」は、どんな味？

「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」は、アールグレイ ブーケ ティーに、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせたティーラテ。

ひと口飲むと、アールグレイの華やかな香りが広がって、甘くクリーミーな味わいを楽しめます。

後味がすっきりとしていて、飲みやすい一杯です。

仕事の合間にもぴったりなティーラテ。リフレッシュに一杯いかが。

Text：税所奈津子

