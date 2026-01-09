【スタバ新作・2026】アールグレイをクリーミーな味わいで。「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」が1月14日（水）から発売！
「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」は、いつまで？
2026年1月14日（水）より発売される新商品「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」。
華やかな香りのアールグレイ ブーケ ティーを甘くクリーミーな口当たりで楽しめます。
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格<持ち帰り>Short 530円 / Tall 570円 / Grande 614円 / Venti® 658円
<店内利用>Short 540円 / Tall 580円 / Grande 625円 / Venti® 671円サイズShort / Tall / Grande / Venti®の4サイズ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。
「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」は、どんな味？
「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」は、アールグレイ ブーケ ティーに、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせたティーラテ。
ひと口飲むと、アールグレイの華やかな香りが広がって、甘くクリーミーな味わいを楽しめます。
後味がすっきりとしていて、飲みやすい一杯です。
仕事の合間にもぴったりなティーラテ。リフレッシュに一杯いかが。
