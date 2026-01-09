秋田市の住宅密集地で2棟全焼 見つかった遺体の身元は確認中 火元の男性(81)と連絡取れず 秋田
9日午前、秋田市の住宅密集地で火事があり火元の焼け跡から1人の遺体が見つかりました。
火事のあと火元の81歳の男性と連絡が取れなくなっています。
太田朋孝記者
「現場は小学校や泉外旭川駅の近くです。激しく燃えています」
火事があったのは秋田市泉北の住宅です。
太田記者
「住宅の1階部分が真っ赤に燃えています。2階からも火が噴き出しています。屋根に雪が残っていますが、炎の勢いのほうが勝っています」
太田記者
（破裂音）「いま激しい音がしました」
警察と消防によりますと9日午前10時半ごろ、「自宅から煙が出ている」と住人から119番通報があり、その後、通報が相次ぎました。
火は最初の通報から約5時間後に消し止められましたが、この火事で火元の2階建ての住宅と隣の住宅合わせて2棟が全焼し、隣接するアパートと車庫が半焼しています。
延焼した家の住民
「なんでみんなこう燃えるんだ参ったな～何も出されなかった、とにかく大事なものしか」
反対側の家の住民
「ボンと音がしたんですよ。音して、外に出てきたら居間から火がこう吹いて出てあったのそれで火事だっていうことがわかって、あと燃え広がりも早かった」
火元の住宅の焼け跡からは1人の遺体が見つかっています。
火事のあと火元の加藤良三さん81歳と連絡がとれていません。
加藤さんは4人暮らしで、妻と娘、それに孫も病院に搬送されましたがけがはありませんでした。
警察が遺体の身元の確認を進めるとともに火事の状況を詳しく調べています。
♢♢♢♢♢
9日午前には大館市でも住宅1棟を全焼し、倉庫や隣の空き家を焼く火事がありました。
県内で火事が相次いでいて、火の取り扱いに十分注意が必要です。