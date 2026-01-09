この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が「【緑茶、コーヒー】一番健康にいい飲み物は何か？【美容、ダイエット】」と題した動画を公開。健康や美容、ダイエットの観点から最も優れた飲み物について、自身の見解を解説した。



高須氏はまず、「最も健康的で、ダイエットや美容にも良い飲み物は何か」というテーマを提示。数ある選択肢の中から、特に注目すべきものとして緑茶、中でもカテキンを豊富に含む「濃いお茶」を挙げた。



動画の中で氏が特に強調するのが、「ガレート型カテキン」の働きである。これはカテキンの一種で、脂肪を分解する酵素「リパーゼ」の働きをブロックする効果があるという。高須氏は「脂肪の吸収を抑えることができる」と説明し、これが体脂肪の蓄積を抑えるメカニズムだと語った。



同氏は、市販されている「お〜いお茶 濃い茶」を例に挙げ、この製品がガレート型カテキンを豊富に含んでいることから、ボディビルダーの間でも減量期に愛飲されていると紹介。一方で、ペットボトルのお茶は製造過程でカテキンの量が減ってしまうため、急須で淹れたお茶の方がより多くのカテキンを摂取できると補足した。



また、コーヒーに含まれるポリフェノール「クロロゲン酸」や、覚醒作用のあるカフェインにも言及。集中したい時にはコーヒーが有効としつつも、リラックスしたい時や就寝前には、カフェインを含まない麦茶やルイボスティー、あるいはリラックス効果のあるテアニンを含む緑茶が適していると述べた。



結論として、特定の飲み物一つが万能なのではなく、総合的な健康効果を期待するなら「急須で淹れた緑茶」、ダイエット目的なら「濃いお茶」、集中したいなら「コーヒー」と、目的や時間帯に応じて飲み物を選ぶことが重要であるとまとめた。