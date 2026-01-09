アオシマ、「楽プラ スナップキット」シリーズに「フォルクスワーゲン ビートル カスタム」4色が登場。2026年5月に発売
青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップキット No.20CU フォルクスワーゲン ビートル カスタム」4色を5月に発売する。価格は各2,640円。予約受付は1月16日14時から開始される。カラーはストラトシルバー、コーラルピンク、メタリックパープル、メタリックオレンジの4色。
本商品は1938年に生産が開始されたフォルクスワーゲン「ビートル」、通称「オーバル」と呼ばれるモデルを1/32スケールプラモデル化したもの。
本キットではカスタムとしてフロントバンパーやカスタムホイール＆タイヤ等の新規金型パーツが付属する。メタリックパープルとメタリックオレンジにはTバーが付属し、おまけで各色で形状が異なるストーンガードシールもついてくる。
ボディ色をプラスチック材料の着色で再現する事により、塗装不要で組み立てることができる。
フォルクスワーゲン ビートル カスタム（ストラトシルバー）
フォルクスワーゲン ビートル カスタム(コーラルピンク)
フォルクスワーゲン ビートル カスタム(メタリックパープル)
フォルクスワーゲン ビートル カスタム(メタリックオレンジ)
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) January 9, 2026
楽プラ スナップキット
フォルクスワーゲン ビートル カスタム
No.20CU-SS ストラトシルバー
No.20CU-CP コーラルピンク
No.20CU-MP メタリックパープル
No.20CU-MO メタリックオレンジ
2026年5月発売予定！
ビートル定番カスタムが ふたつのスタイルで登場… pic.twitter.com/J3QwTFtPOg
Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner Volkswagen AG.
※画像は見本用に塗装し組み立てた試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。