【フォルクスワーゲン ビートル カスタム ストラトシルバー/コーラルピンク/メタリックパープル/メタリックオレンジ】 5月 発売予定 価格：各2,640円

　青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップキット No.20CU フォルクスワーゲン ビートル カスタム」4色を5月に発売する。価格は各2,640円。予約受付は1月16日14時から開始される。カラーはストラトシルバー、コーラルピンク、メタリックパープル、メタリックオレンジの4色。

　本商品は1938年に生産が開始されたフォルクスワーゲン「ビートル」、通称「オーバル」と呼ばれるモデルを1/32スケールプラモデル化したもの。

　本キットではカスタムとしてフロントバンパーやカスタムホイール＆タイヤ等の新規金型パーツが付属する。メタリックパープルとメタリックオレンジにはTバーが付属し、おまけで各色で形状が異なるストーンガードシールもついてくる。

　ボディ色をプラスチック材料の着色で再現する事により、塗装不要で組み立てることができる。

フォルクスワーゲン ビートル カスタム（ストラトシルバー）

フォルクスワーゲン ビートル カスタム(コーラルピンク)

フォルクスワーゲン ビートル カスタム(メタリックパープル)

フォルクスワーゲン ビートル カスタム(メタリックオレンジ)

Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner Volkswagen AG.
