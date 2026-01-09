「ラブラブで安心しました」田村淳、元相方・亮の誕生日を祝う。「仲ええなぁ」「この写真、確か前回の…」
元お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは1月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。元相方の誕生日を祝う様子を公開しました。
コメントでは「仲ええなぁ」「ラブラブで安心しました」「いい顔してるっ、二人とも!!」「解散してもツーショット写真が観れてうれしいです」「喧嘩したんじゃなかったのか！」「別れた方が上手く行くカップルみたいだな」「淳はやっぱり亮の横がお似合い」などの声が寄せられたほか、「この写真、確か前回の…」というコメントも。
「この写真、確か前回の…」淳さんは「１月８日 田村亮さん お誕生日おめでとう」と元相方である田村亮さんの誕生日を祝い、1枚の写真を投稿。淳さんと亮さんのツーショットです。亮さんは「Happy birthday 亮さん」と書かれたデザート皿を持っています。カメラに向かって満面の笑みを見せる2人からは仲のよさが伝わってきて、とてもほほ笑ましい写真です。
「サプライズケーキを頂きましたが…」2025年12月の投稿で、1月8日に投稿された写真と似た写真を公開していた淳さん。「本日５２歳の誕生日だったので サプライズケーキを頂きましたが…お店の方が混乱してw 僕の名前と亮さんの名前書き間違えたバースデーケーキが出てきて みんなで思い出の残る会になりました」とつづっており、8日に投稿された写真はその時に撮られたものだったようです。気になる人はチェックしてみてくださいね。
