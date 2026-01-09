何時間寝るのがベストか。睡眠というと真っ先にこのテーマが話題となるが、「それ以前」の大問題が……。一日のうち約3分の1を過ごす寝床。その状況によって睡眠の質は大きく左右される。掛け布団、枕、そしてマットレス。寝具による「最強快眠術」を解説。

＊＊＊

【写真を見る】現代人におすすめの枕の形状は？

まだ起床時間ではないのに寒くて起きてしまった。もっとギリギリまで布団の中でまどろんでいたかったのに……。

冬の時季、こんな経験をしたことはありませんか？ しっかり布団をかぶっていたのに寒さで眠りを破られてしまった。その時の“悔しさ”や“もったいなさ”といったらありません。

自分が使っている布団は果たして寒い冬に合っているのだろうか。それとも冬には適していない代物なのか。そうした「布団の能力」を確認するのに最適な方法があります。一度でいいのでぜひ試していただきたいと思います。多少、勇気は要りますが……。

布団乾燥機

布団の温かさに疑問を感じたら、裸で寝てみてください。

〈こう提言するのは、石川県で寝具店を営む乙丸屋久兵衛（おとまるやきゅうべえ）氏だ。

時の将軍は徳川吉宗の元文元（1736）年創業、289年の歴史を誇る老舗寝具店の12代目店主である乙丸屋氏は、代々引き継がれてきた「寝具と快眠」のノウハウを現代の事情に合わせてアップデートし続けている「寝具のプロ」だ。

いかにしてよい睡眠を手に入れるか。健康上の大きな課題であり、多くの人が睡眠不足などの悩みを抱えている。ゆえに、世間には快眠のための食事術や、深い眠りを得るための生活習慣といった「睡眠健康法」が溢れているわけだが、以下は、乙丸屋氏による一味違った快眠へのアプローチ、すなわち「寝具による快眠術」である。〉

羽毛布団の力を引き出すのが裸の状態

なぜ裸で寝てみることをお勧めするのか。それは、とりわけ冬において、掛け布団のすごさが実感できるからです。

綿布団、合成繊維布団、羊毛布団。さまざまな素材の掛け布団がありますが、どれを選ぶべきかと聞かれれば、「羽毛の一択」とお答えしています。ポテンシャルの面で羽毛がダントツであり、それに勝るものはありません。

軽さ、保温性、吸湿・湿度発散性。どの点から考えても羽毛が優れています。これまでに人工羽毛の開発が数多く行われてきましたが、天然の羽毛に追いつく製品は登場していません。魚であれば、養殖物でも天然物と味に遜色がないものがあると思いますが、こと羽毛に関しては天然のものが圧倒的な性能を誇っているのです。人工の羽毛に限らず、綿布団なども、やはり性能の面で羽毛より劣ると言わざるを得ません。

まず保温についてですが、当然のことながら羽毛そのものが熱を発するわけではありません。羽毛が人間の熱を吸い、それをしっかりとどめてくれるからこそ、私たちは「羽毛布団は温かい」と感じられるのです。

ここで「裸」の話に戻ります。人間が発する熱をダイレクトに羽毛布団に伝えるには、文字通り“直接”が一番効率的です。つまり、パジャマなどの“遮蔽（しゃへい）物”がない裸の状態が、羽毛布団の保温性が最大限に発揮されるケースなのです。

“永遠の論争”

もちろん、緊急時に避難することなどを考慮すると、裸で寝る“べきだ”とまでは言えませんが、一度試すと、羽毛布団のすごさが体感でき、病みつきになる方が少なくないと思います。

この羽毛布団の利点を考えると、裸で寝るかはともかく、厚着をして寝るのはお勧めできません。冬の寒い夜、入浴後に寝間着に着替え、その上にフリースなどを羽織って冷えから体を守るという方もいることでしょう。寝る前まではそれでいいと思います。しかし、いざ寝る際には、フリースは脱いでください。人間の熱がフリースによって遮断されてしまい、羽毛布団にまで伝わらず、布団の中が温まらないからです。

そう言われても、布団の中は冷えているので、パジャマだけでは寝入るのが難しいという方には、就寝前に湯たんぽや、布団乾燥機を使って布団の中を温めておく手があります。いずれにしても、フリースを着て寝ていると、たしかに寝始めは温かくても、寝ている間に布団の中が温められず、その結果、寒くて目覚めてしまう事態になりかねないので気を付けてください。

重ね着をお勧めしないのと同じ理由で、次に紹介する“永遠の論争”にも自ずと答えが出ると私は考えています。

羽毛布団と毛布を重ねる場合、羽毛布団が上か、それとも毛布が上か――。

「羽毛布団が上＝毛布が下」だと、体の熱が毛布で遮られてしまうので、「毛布が上」がいいでしょう。どうしても毛布の肌触りが好きという方は、羽毛布団のカバーに毛布地のものを使ってみてください。あるいは、羽毛布団の上に置いた毛布を少しだけ首のほうに上げ、首回りに毛布の肌触りを残すのも一つの手段です。

キルティングの数に注目

掛け布団に関してはもう一つ、ドレープ性という問題があります。どれだけ体に密着してくれるかというフィット感のことですが、この点でも柔らかい羽毛布団は優れているといえます。しかし正直なところ、商品によってピンキリであるのが現実で、注意していただきたいのは「キルティングの数」です。

キルティングとは羽毛布団にある縦横の「縫い目」を指します。縫い目を設けることで、羽毛が上下や左右に偏らないようにするわけです。このキルティングの数が少ないと、初めは体にフィットしていても、寝ている間に羽毛がずり落ち、体を覆うべき部分はスカスカとなってしまうため、ドレープ性が損なわれます。したがって、キルティングによる「マス目」が多い羽毛布団ほどドレープ性が高く、よい睡眠を確保しやすいといえます。

羽毛布団の長所には「軽さ」もありますが、とりわけ筋力が衰えた高齢者は、「重い」綿布団だと寝返りが打ちにくくなるので注意が必要です。なにしろ寝返りは、一晩平均で20回以上行っているとされ、体の特定の部位への圧迫を避け、血液やリンパ液などの流れをスムースにする上でとても重要な「睡眠術」の一つですから。

殿様枕症候群

よりよい睡眠を求め、掛け布団以上に気を配る方が多いのが枕です。中でも、柔らかいものが寝やすいのか、それとも硬いもののほうがいいのかと、枕の「硬さ」を気にされる方が少なくありません。しかし実は、枕で一番重要なのは「高さ」なのです。硬さに関しては、究極的にはその方の好みですが、一方、高さは快眠度と直結します。

体に最も負担がかからない、快適な寝姿勢とはどんな姿勢でしょうか。それは「立っているのと同じ姿勢」です。私たちは立っている時、頭、背中、腰、脚が、ほぼ真っすぐ（垂直）になっています。いわゆる「いい姿勢」です。寝ている時も、このいい姿勢であることが理想であり、体への負担が軽減されます。それを実現するためには枕の高さが重要です。枕が高過ぎると、「スマホ首」と言われるような状態、寝ている時であれば首が上の方に持ち上げられた窮屈な姿勢になってしまいます。

実際、国立循環器病研究センターの研究チームが命名した「殿様枕症候群」という症状が存在します。正確には、首の動脈（椎骨動脈）が裂けて起こる特発性椎骨動脈解離と言い、15〜45歳の比較的若い世代の脳卒中の約10％は、この特発性椎骨動脈解離によって引き起こされているという危険な症状です。そして、枕が高くなればなるほど特発性椎骨動脈解離を発症するリスクも高まり、高さ12センチ未満の枕と、15センチ以上の枕を使っていた場合、後者の発症率は前者の約2倍にもなることが、先の研究チームによって明らかにされています。

横幅が広い枕を

では、立っているのと同じ姿勢とは、より具体的にどのような姿勢でしょうか。仰向けで寝た時に、顎が軽く引けて顔面が5度くらいわずかに足下の方を向き、真横から見て、耳、肩、胸、腰、膝、くるぶしが横一直線になっているのが理想的な寝姿勢です。この状態を、背骨のアライメント（配列）が正しい姿勢と言います。

とはいえ、ベッドや布団の上に寝て、理想の寝姿勢になっているかどうかを自分で確認するのは無理です。そこで簡単なチェック法があります。枕を使って仰向けになっている姿を、家族や知人にスマートフォンで撮ってもらうのです。その画像を90度回転させ縦にしてみて、立っている姿勢と同じになっていたら、それは「正しい寝姿勢」です。

その他、枕で注意すべきなのは横幅です。先ほど触れたように、寝返りは健康上とても重要な動きです。しかし、枕の横幅が狭過ぎると、無意識のうちに枕から「落ちる」ことを気にして寝返りが打ちにくくなります。左右両方への寝返りの打ちやすさを考えると、枕の横幅は63〜70センチのものがいいでしょう。

なお、「横幅」の話のついでで言うと、ご夫婦やカップルの方が一緒に寝る場合、広さの観点からはキングサイズのベッドがベストと思われるかもしれませんが、そうとはいえません。なぜなら、キングサイズベッドの横幅は180センチが規格となっているからです。つまり、1人分のスペースは90センチ。他方、シングルベッドの横幅は100センチ。したがって、シングルベッドを二つ並べて寝たほうが、一人一人の寝るスペースに余裕が生まれ、快眠しやすくなるのです。

第一夜効果

理想の寝姿勢の話に戻ると、枕と共にマットレスも関係してきます。フワフワとした浮遊感が味わえる低反発マットレスを好まれる方もいますが、購入の際は次の点に十分注意してください。体がやや沈み込み、包まれた感覚になる低反発マットレスは、たしかに安心感を得やすい面があります。一方、体の一部分だけが沈み、「横一直線」の理想の寝姿勢からはかけ離れてしまうケースもありますので、箇所によって反発度を変えてあるなど、自分の体形に合うものを選ぶことをお勧めします。

掛け布団、枕、マットレス……。いくら自宅の寝具環境を整えたとしても、旅館やホテルだとなかなか眠れない。そんなストレスを抱えている方も多いと思います。ちなみに、普段とは違う環境に置かれ、安心感を得られずに寝付けない現象を、睡眠科学の世界では「第一夜効果」と呼びます。

この年末年始、旅行などで外泊の機会が増えたことでしょう。旅館やホテルでどうしても眠れないという人の中には、「マイ枕」を持ち運び、少しでも普段と同じ環境に近付けようと努力されている方もいますが、出張や旅行の度に荷物となる枕を持っていくのはかなり面倒です。

そこで役立つのが「香り」です。例えば、自宅で枕カバーを洗濯する際にラベンダーの香りの柔軟剤を使っている場合、旅先にラベンダーの香りのサシェ（香り袋）やピローミスト（枕などに吹きかけるアロマスプレー）を持っていってください。

寝室空間に普段と同じ香りが漂っているだけで安心感が得られ、第一夜効果が減少して寝付きやすくなります。いずれも小さくて軽いので持ち運びが便利なのがメリットです。

ここまで寝具による快眠術を説明してきました。もちろん、“本格的な快眠”のためには、例えば「寝スマホ」をやめたり、夕食を早めに取ったり、入浴時間を工夫したりといった生活習慣の改善が必要となるでしょう。でも、それって現実的には結構難しいですよね？ 寝スマホを習慣にしている方が、今日からいきなりやめるというのは、よほど意志が強くないとできないと思います。

しかし、寝具に気を配るのはそこまでの意志を必要としません。そして、寝具を変えると、「寝ることの至上の心地よさ」を寝入る瞬間だけでも味わうことができます。一瞬でもその感覚が得られれば、一晩中心地よく寝ていたい、そのためには生活習慣を見直してみようと、スイッチがオンになる可能性があります。逆に言えば、その感覚なくして生活習慣を変えるのは至難の業なのではないでしょうか。

従って、私はこう考えています。よき寝具は快眠生活、すなわち健康的な生活への「入り口」である、と。

乙丸屋久兵衛（おとまるやきゅうべえ）

老舗寝具店12代目店主。1980年生まれ。元文元（1736）年創業の歴史を誇る寝具店「眠りにまっすぐ乙丸屋」（石川県野々市市）の現店主。「寝具と快眠」を代々追究し続けてきた。社員の生産性向上を目指した企業向け快眠セミナーなども実施。2025年7月、著書『とにかくぐっすり眠りたい』を出版し、寝具からアプローチする睡眠法を指南している。

「週刊新潮」2026年1月1・8日号 掲載