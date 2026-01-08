《普通に電車に乗りたいだけなのに、なんでこっちが気をつかわないといけないんだ》

《通行の邪魔になるし、迷惑》

《公共の場はやめてほしい……》

【写真】寒くても人がいてもお構いなし、堂々と撮影するカップル

Xで非難の声があがったのは、駅構内で撮影されたウエディングフォトについてだ。写真はThreadsに投稿されており、駅のホームやエレベーター内、エスカレーターなどで、スーツ姿の男性と白いドレス姿の女性がキスをしている写真がいくつも投稿されていた。

駅のホームでウエディングフォト

現在Threadsのアカウントが非公開になっており、投稿を見ることはできないが、「名古屋で撮ってもらったウエディングフォトが本当に良い写真多すぎた」「自分で言うのも変だけど自分ら可愛い！！笑」といった文章と共に投稿されていたようだ。

この写真を見た人がXで、《こういう撮影に出くわしたことがあるけど、「人が来ちゃった」とか言われたのが嫌だった》と投稿し、同じような経験をした人からも

《歩いていたら撮影スタッフらしき人に「邪魔」と言われた》

《撮影しているほうが邪魔なのに、「すみません」の言葉もなく、楽しそうに撮影しているとイライラする》

といった意見が投稿されていた。

写真を投稿した人物がそのような態度をとっていたのかは不明だが、非難の声が殺到していたのは、撮影場所についてだ。駅のホームで撮影された写真を見ると、名古屋市営地下鉄鶴舞線の庄内緑地公園駅の看板が映り込んでいた。二人は点字ブロックの上に立ってキスをしており、キスをする二人の前には通行人が映り込んでいた。

この写真を見た人たちからは、

《なぜ地下鉄でウエディングフォト撮影したの？》

《許可を取って撮影しているのか？》

《電車の利用客に対しての配慮が欠けているのではないか？》といった指摘が相次いだ。

駅構内での撮影について、名古屋市営地下鉄を運営する名古屋市交通局に問い合わせをしたところ、以下の回答があった。

「駅構内での撮影については、商業利用や、大がかかりなセットを組んで撮影をする場合には、事前に許可が必要になります」

商業利用でなく、一般の方が駅で写真撮影をする場合については、「周りのお客様への配慮が必要です。マナーを守って写真撮影をしてほしいです」とのことだった。

今回のような駅構内でのウエディングフォトの撮影について尋ねると、「配慮に欠けた状況での写真撮影は望ましくない」と回答があった。

東京駅でもウエディングフォトの撮影

今回話題となった駅以外にも、公共の場でウエディングフォト撮影をするカップルは見かけられる。Xでも話題に上がっていたのは、東京駅の丸の内広場付近でウエディングフォトの撮影が多く行われていることだ。

《この写真見て思ったけど、東京駅とかで撮影するのも変だよね、思い入れあるの？》

《東京駅もウエディングフォトの撮影で導線塞がって迷惑》

《東京駅といい、公共の場での撮影はあまり祝福できない》

東京駅など公共の場で個人的な写真撮影することに対して、許可を取っての撮影だとしてもそれ自体の撮影を迷惑だと感じている人もいるようだ。

2024年には、川崎麻世が自身のInstagramで料理研究家の花音さんとの再婚を報告した際に、東京駅で撮影したウエディングフォトを公開し話題になった。SNSを見ると《念願の東京駅でウエディングフォト撮影》といった投稿もあり、東京駅での撮影の人気の高さがうかがえる。

一生の思い出になるウエディングフォト。せっかく撮影するなら、周囲に配慮をしたうえで、祝福されるような写真を撮ってもらいたいものだ。