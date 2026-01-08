【プレミアリーグ第21節】(バイタリティ スタジアム)

ボーンマス 3-2(前半2-1)トッテナム

<得点者>

[ボ]エバニウソン(22分)、エリー・ジュニオール・クルピ(36分)、アントワーヌ・セメニョ(90分+5)

[ト]マティス・テル(5分)、ジョアン・パリーニャ(78分)

<警告>

[ボ]アントワーヌ・セメニョ(43分)、ルイス・クック(51分)、アレックス・ヒメネス(77分)

[ト]ペドロ・ポロ(60分)、ランダル・コロ・ムアニ(61分)、ミッキー・ファン・デ・フェン(75分)

観衆:11,212人