ボーンマスvsトッテナム 試合記録
【プレミアリーグ第21節】(バイタリティ スタジアム)
ボーンマス 3-2(前半2-1)トッテナム
<得点者>
[ボ]エバニウソン(22分)、エリー・ジュニオール・クルピ(36分)、アントワーヌ・セメニョ(90分+5)
[ト]マティス・テル(5分)、ジョアン・パリーニャ(78分)
<警告>
[ボ]アントワーヌ・セメニョ(43分)、ルイス・クック(51分)、アレックス・ヒメネス(77分)
[ト]ペドロ・ポロ(60分)、ランダル・コロ・ムアニ(61分)、ミッキー・ファン・デ・フェン(75分)
観衆:11,212人
