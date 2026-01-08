昨年末に「週刊文春電子版」が、日本テレビの岩田絵里奈アナ（30）が3月いっぱいで退社し、フリーに転向することを報じた。日テレの“次期エース”と言われた岩田アナが退社の意思を固めたのはなぜか。そして、人気の局アナが次々と辞めていくのはなぜなのか――。

＊＊＊

【写真を見る】“至近距離”でも美しい… 岩田絵里奈アナの「超接近ショット」

自身の退社が報じられたその日、岩田アナは親しい人に以下のようなLINEを送ったという。

《また1からのスタートになりますが頑張ります》

どうやら退社は間違いないようだ。多くの人気番組のレギュラーを持ち、オリコンの「好きな女性アナウンサーランキング」では6年連続でトップ10入りしている彼女が、なぜ日テレを辞める気になったのだろう。日テレ関係者は言う。

「一言で言えば、彼女のタレント力が“局アナ”の枠に収まらないからです。そもそも彼女は中学時代から芸能事務所に所属し、岡崎歩美の芸名でタレントや女優として活動してきましたからね」

2018年に慶応大学を卒業して日テレに入社すると、その半年後から「世界まる見え！テレビ特捜部」の進行役を任され、今も続けている。

「『世界まる見え』の所ジョージさん、ビートたけしさんを皮切りに、『シューイチ』では中山秀征さん、『沸騰ワード10』ではバナナマンのお二人、『スッキリ』では加藤浩次さん、『カズレーザーと学ぶ。』のカズレーザーさんと、“クセ強”の大御所や芸人を相手にそつなくアシスタントを務める“猛獣使い”“ジジ殺し”として力量を発揮し、日テレの“次期エース”と呼ばれてきたのです」

言うまでもないが、日テレの現エースは水卜麻美アナ（38）である。「スッキリ」では水卜アナの後任として、岩田アナがサブMCに就いた。

水卜アナとの差

「もっとも、彼女がサブMCになってから2年で『スッキリ』は終了してしまい、以後、局アナにとって花形といわれる“平日の情報・ニュース番組”のMCを任されてはいません。一方、水卜アナは21年から平日朝の情報番組『ZIP！』の総合司会に就任しています」

その差は大きいというわけか。

「仕事の内容のみならず収入面でも差は広がっています。岩田アナはあくまでも一般社員ですから年収は700〜800万円といったところですが、水卜アナは23年に管理職であるチーフスペシャリストに昇進し、特別待遇もあるので年収は2500〜3000万円になります」

現エースと次期エースでそんなに差がついたのはなぜなのか。

「帯番組を持っていないからです。なんでも編成幹部は『岩田は毎日見る帯番組に向いていない』と評価しているようなのです」

“猛獣使い”の岩田アナが？

「帯番組はメインMCを食ってはいけないのです。岩田アナはタレント性が強く頭もいいので、言葉がいちいち引っかかってプロデューサーも心が安まらない。出過ぎず色がついていないほうが、視聴者も毎日見るには安心するんだそうです」

とはいえ、毎日の生放送で働き詰めよりいいのでは？

帯番組の良さとは？

「そこがアナウンサーという仕事の特殊なところだと思います。確かに彼女は人気番組を抱えていますが、『世界まる見え』や『沸騰ワード』は隔週2本撮りですし、生放送の『シューイチ』は日曜の早朝なので局にはほとんど誰もいません。平日の帯番組であれば、毎日2〜3時間の長時間、自分の顔がテレビに映り、番組が終わってアナウンス室に帰ってくると部長をはじめ在室している部員から『お疲れさま』の声もかかり、後輩からも羨望の眼差しが注がれるのです」

さらに……。

「早朝の帯番組なら、毎日、タクシーの迎えが来て、たとえ素っぴんで来てもメイク室に入ればメイクさんもいるし、スタイリストさんが衣装も用意してくれる。おなかが空いていれば、軽食と飲み物もアシスタントプロデューサーがさっと差し出す。そして、局の偉いプロデューサーらと和やかな打ち合わせをして、照明が煌々と輝くスタジオに入って生本番……というのが、アナウンサーをやっていて良かったと思える瞬間なんだそうです」

その瞬間が今、岩田アナにはないということか。

「古くは『おもいっきりDON！』を降ろされて他にも人気番組があったのに辞めてしまった夏目三久さん（41）、『ラジかるッ』の宮崎宣子さん（46）、『バゲット』からは尾崎里紗さん（33）と笹崎里菜さん（33）もそうだったと聞きます。昨年3月いっぱいでフジテレビを退社した永島優美アナ（34）も、表向きは子育てということでしょうが、『めざましテレビ』や『めざまし8』のメインキャスターでしたからね。帯番組の煌めきを知ってしまった局アナが担当を外れたとき、会社を辞める理由のひとつになり得るんだそうです」

デイリー新潮編集部