千本鳥居で有名な京都の伏見稲荷大社。近くの竹林で落書きが相次いでいることが分かりました。

■人気スポットで竹への落書き相次ぐ

京都市伏見区にある伏見稲荷大社。鳥居がトンネルのように連なる幻想的な参道「千本鳥居」が有名で、常に多くの観光客でにぎわう人気スポットです。

そこから近くにあるハイキングコースは、千本鳥居につながることから国内外からの観光客にも人気となっています。ここでいま、深刻な問題が起きています。それが、竹への心無い落書き。

蔦遥香記者（読売テレビ）

「竹林にはたくさんの落書きがあり、上の部分から下の部分まで文字が刻まれているものもあります」

訪れた時期を示したのでしょうか、西暦とみられる数字も。アルファベットのイニシャルのような落書きが多く、鋭利な硬いもので刻まれたとみられています。

京都の竹林への落書きは去年にも。嵐山の竹林の小径では、およそ350本の竹が似たような方法で傷つけられる被害がありました。

一度傷つけられた竹は自力で再生することはなく、倒壊の恐れがあるなどとして、市が一部の竹を伐採する事態にもなりました。

■「思い出は竹ではなく心に…」所有者の願い

伏見の竹林は私有地で、所有者の中村さんは憤りを感じています。

竹林を所有する中村晃さん（79）

「こんなにあると思わなかった。困ったもんや、モラルの問題」

中村さんによると、被害は少なくとも100本以上におよぶといいます。竹林の周囲には柵を設置していますが、乗り越えて刻んだと思われる落書きも。

伏見稲荷周辺の山々は個人所有の土地が多く、一律に補修や看板設置などの対策を進めることが難しいといいます。

竹林を所有する中村晃さん（79）

「中に入られて落書きしているところもある。そういうことはやめていただきたい」

京都の竹林で多発する“落書き”被害。「思い出は竹ではなく心に刻んでほしい」所有者は切に願っています。