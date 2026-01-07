サントリーは、ノンアルコール飲料「のんある酒場 プレーン酎ハイ ノンアルコール」「同 梅酒ソーダ ノンアルコール」を2026年2月24日から順次発売する。また、「のんある酒場」定番4商品を1月中旬以降順次リニューアル発売する。

「レモンサワー」「ハイボール」など定番4種もリニューアル

酒場で飲む本格的なレモンサワーやハイボール、ワインのようなおいしさをノンアルコールで楽しめる「のんある酒場」シリーズから、新定番の2フレーバーが登場。

いずれも、本格的なお酒のような味わいを目指し、厳選したお酒からアルコール分を取り除いた「脱アルコールエキス」を使用している。

「プレーン酎ハイ ノンアルコール」は、脱アルコールエキスの配合により、プレーン酎ハイで感じられるようなおいしさを実現。柑橘のほのかな香味で、すっきりと飲みやすい味わいと豊かな余韻を両立した。

「梅酒ソーダ ノンアルコール」は、厳選した梅酒の脱アルコールエキスを梅果汁とともに配合。梅酒ソーダのようなさわやかな味わいと香りを楽しめる。甘みと酸味のバランスがありつつ、メリハリのある味わいに仕上がっている。

このほか、リニューアルする「レモンサワー ノンアルコール」は、レモンの果実感が引き立った本格的なレモンサワーのような味わい。

「ハイボール ノンアルコール」は、ハイボールのような芳醇な香りとコクを実現している。

なお、「赤ワインスパークリング ノンアルコール」と「白ワインスパークリング ノンアルコール」はパッケージのリニューアルだという。

容量および価格は350ミリリットル、141円（税別）。「レモンサワー」のみ容量500ミリリットルを用意し、価格は190円（同）。