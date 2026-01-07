[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇102銘柄・下落96銘柄（東証終値比）
1月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは231銘柄。東証終値比で上昇は102銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は55銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは18銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6232> ＡＣＳＬ 1360.2 +258.2（ +23.4%）
2位 <5597> ブルーイノベ 1650 +172（ +11.6%）
3位 <2459> アウン 264 +27（ +11.4%）
4位 <4833> Ｄｅｆコン 83.5 +8.5（ +11.3%）
5位 <4422> ＶＮＸ 620 +62（ +11.1%）
6位 <278A> テラドローン 2920 +283（ +10.7%）
7位 <4814> ネクスウェア 240 +17（ +7.6%）
8位 <4082> 稀元素 1520 +97（ +6.8%）
9位 <7779> サイバダイン 218 +10（ +4.8%）
10位 <241A> ＲＯＸＸ 653 +27（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
2位 <4572> カルナバイオ 384 -20（ -5.0%）
3位 <8995> 誠建設 1455 -60（ -4.0%）
4位 <8798> Ａクリエイト 226 -8（ -3.4%）
5位 <4246> ＤＮＣ 800 -26（ -3.1%）
6位 <7078> ＩＮＣＨＤ 399 -12（ -2.9%）
7位 <7771> 日本精密 164.3 -4.7（ -2.8%）
8位 <9793> ダイセキ 3369 -86（ -2.5%）
9位 <2435> シダー 211 -5（ -2.3%）
10位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 45 -1（ -2.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8267> イオン 2453 +50.5（ +2.1%）
2位 <6178> 日本郵政 1847.7 +21.7（ +1.2%）
3位 <2914> ＪＴ 5670 +64（ +1.1%）
4位 <1928> 積水ハウス 3542 +30.0（ +0.9%）
5位 <4042> 東ソー 2480 +19.5（ +0.8%）
6位 <7912> 大日印 2758.3 +20.3（ +0.7%）
7位 <6645> オムロン 4051 +29（ +0.7%）
8位 <5713> 住友鉱 7220 +46（ +0.6%）
9位 <2501> サッポロＨＤ 1572.5 +10.0（ +0.6%）
10位 <6503> 三菱電 4829.8 +29.8（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 7170.1 -51.9（ -0.7%）
2位 <9007> 小田急 1723.5 -12.0（ -0.7%）
3位 <9501> 東電ＨＤ 700.5 -4.2（ -0.6%）
4位 <3405> クラレ 1609.9 -9.1（ -0.6%）
5位 <9502> 中部電 2210 -10.5（ -0.5%）
6位 <2503> キリンＨＤ 2337 -10.5（ -0.4%）
7位 <3402> 東レ 1075 -3.5（ -0.3%）
8位 <7013> ＩＨＩ 3110 -10.0（ -0.3%）
9位 <8058> 三菱商 3760 -10（ -0.3%）
10位 <5803> フジクラ 18200 -45（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6232> ＡＣＳＬ 1360.2 +258.2（ +23.4%）
2位 <5597> ブルーイノベ 1650 +172（ +11.6%）
3位 <2459> アウン 264 +27（ +11.4%）
4位 <4833> Ｄｅｆコン 83.5 +8.5（ +11.3%）
5位 <4422> ＶＮＸ 620 +62（ +11.1%）
6位 <278A> テラドローン 2920 +283（ +10.7%）
7位 <4814> ネクスウェア 240 +17（ +7.6%）
8位 <4082> 稀元素 1520 +97（ +6.8%）
9位 <7779> サイバダイン 218 +10（ +4.8%）
10位 <241A> ＲＯＸＸ 653 +27（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
2位 <4572> カルナバイオ 384 -20（ -5.0%）
3位 <8995> 誠建設 1455 -60（ -4.0%）
4位 <8798> Ａクリエイト 226 -8（ -3.4%）
5位 <4246> ＤＮＣ 800 -26（ -3.1%）
6位 <7078> ＩＮＣＨＤ 399 -12（ -2.9%）
7位 <7771> 日本精密 164.3 -4.7（ -2.8%）
8位 <9793> ダイセキ 3369 -86（ -2.5%）
9位 <2435> シダー 211 -5（ -2.3%）
10位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 45 -1（ -2.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8267> イオン 2453 +50.5（ +2.1%）
2位 <6178> 日本郵政 1847.7 +21.7（ +1.2%）
3位 <2914> ＪＴ 5670 +64（ +1.1%）
4位 <1928> 積水ハウス 3542 +30.0（ +0.9%）
5位 <4042> 東ソー 2480 +19.5（ +0.8%）
6位 <7912> 大日印 2758.3 +20.3（ +0.7%）
7位 <6645> オムロン 4051 +29（ +0.7%）
8位 <5713> 住友鉱 7220 +46（ +0.6%）
9位 <2501> サッポロＨＤ 1572.5 +10.0（ +0.6%）
10位 <6503> 三菱電 4829.8 +29.8（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 7170.1 -51.9（ -0.7%）
2位 <9007> 小田急 1723.5 -12.0（ -0.7%）
3位 <9501> 東電ＨＤ 700.5 -4.2（ -0.6%）
4位 <3405> クラレ 1609.9 -9.1（ -0.6%）
5位 <9502> 中部電 2210 -10.5（ -0.5%）
6位 <2503> キリンＨＤ 2337 -10.5（ -0.4%）
7位 <3402> 東レ 1075 -3.5（ -0.3%）
8位 <7013> ＩＨＩ 3110 -10.0（ -0.3%）
9位 <8058> 三菱商 3760 -10（ -0.3%）
10位 <5803> フジクラ 18200 -45（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース