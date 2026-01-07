　1月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは231銘柄。東証終値比で上昇は102銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は55銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは18銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円高となっている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6232>　ＡＣＳＬ　　　　 1360.2 +258.2（ +23.4%）
2位 <5597>　ブルーイノベ　　　 1650　 +172（ +11.6%）
3位 <2459>　アウン　　　　　　　264　　+27（ +11.4%）
4位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　 83.5　 +8.5（ +11.3%）
5位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　620　　+62（ +11.1%）
6位 <278A>　テラドローン　　　 2920　 +283（ +10.7%）
7位 <4814>　ネクスウェア　　　　240　　+17（　+7.6%）
8位 <4082>　稀元素　　　　　　 1520　　+97（　+6.8%）
9位 <7779>　サイバダイン　　　　218　　+10（　+4.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 -0.7（　-7.0%）
2位 <4572>　カルナバイオ　　　　384　　-20（　-5.0%）
3位 <8995>　誠建設　　　　　　 1455　　-60（　-4.0%）
4位 <8798>　Ａクリエイト　　　　226　　 -8（　-3.4%）
5位 <4246>　ＤＮＣ　　　　　　　800　　-26（　-3.1%）
6位 <7078>　ＩＮＣＨＤ　　　　　399　　-12（　-2.9%）
7位 <7771>　日本精密　　　　　164.3　 -4.7（　-2.8%）
8位 <9793>　ダイセキ　　　　　 3369　　-86（　-2.5%）
9位 <2435>　シダー　　　　　　　211　　 -5（　-2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8267>　イオン　　　　　　 2453　+50.5（　+2.1%）
2位 <6178>　日本郵政　　　　 1847.7　+21.7（　+1.2%）
3位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 5670　　+64（　+1.1%）
4位 <1928>　積水ハウス　　　　 3542　+30.0（　+0.9%）
5位 <4042>　東ソー　　　　　　 2480　+19.5（　+0.8%）
6位 <7912>　大日印　　　　　 2758.3　+20.3（　+0.7%）
7位 <6645>　オムロン　　　　　 4051　　+29（　+0.7%）
8位 <5713>　住友鉱　　　　　　 7220　　+46（　+0.6%）
9位 <2501>　サッポロＨＤ　　 1572.5　+10.0（　+0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4062>　イビデン　　　　 7170.1　-51.9（　-0.7%）
2位 <9007>　小田急　　　　　 1723.5　-12.0（　-0.7%）
3位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　700.5　 -4.2（　-0.6%）
4位 <3405>　クラレ　　　　　 1609.9　 -9.1（　-0.6%）
5位 <9502>　中部電　　　　　　 2210　-10.5（　-0.5%）
6位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2337　-10.5（　-0.4%）
7位 <3402>　東レ　　　　　　　 1075　 -3.5（　-0.3%）
8位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3110　-10.0（　-0.3%）
9位 <8058>　三菱商　　　　　　 3760　　-10（　-0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

