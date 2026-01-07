「サプライズ」「期待と懸念が交錯」韓国代表の逸材MFがまさか！英２部21位で苦戦も…首位チームへレンタル移籍！韓メディアが見解「災難になる可能性も」
現地１月６日、トッテナムは、所属する韓国代表の逸材MFヤン・ミンヒョクが、イングランド２部ポーツマスへの期限付き移籍を切り上げて、同じく２部のコベントリーへレンタル加入すると発表した。
ヤン・ミンヒョクは、ここまで21位と残留を争っているポーツマスから、２位と勝点６差で首位を走るコベントリーへ活躍の場を移すことになった。驚きとも言える取引成立に、韓国メディア『Xports News』は、「『ヤン・ミンヒョク、首位チームでプレーできるのか？災難になる可能性も』...ヤン、新年の幕開けにサプライズの公式発表、期待と懸念が交錯」と題した記事を掲載。次のように報じた。
「ヤン・ミンヒョクは前の所属チームであるチャンピオンシップ降格圏のポーツマスでも、ポジションを確保するのに苦戦した。ところが、２部の首位クラブにレンタルされたことが、果たして彼の成長の助けになるのかどうか、議論が紛糾している」
記事によれば、トッテナムの専門メディア『Cartilage Free Captain』が、今回の移籍を「トッテナム内部の判断から始まった動き」と説明し、こう報じたという。
「チャンピオンシップの首位チームへの移籍は、クラブが依然としてヤン・ミンヒョクを高く評価しているシグナルだ。より組織的でレベルの高いチームでトレーニングと試合を経験できる点は、明らかな利点だ」
『Xports News』も独自の見解を示しており、こう締め括っている。
「最終的に昇格した場合、ヤン・ミンヒョクはコベントリーの歴史的な『昇格メンバー』に名を連ねることができる。また、来シーズンに完全移籍あるいはレンタルで、もう１年コベントリーでプレーする可能性も十分にある。ヤン・ミンヒョクの立場からすれば、夢にまで見たプレミアリーグデビューに一歩近づいたことになる。もちろん、コベントリーで特別な出場時間を得られなければ、ポーツマスに残留するのと大差ないかもしれない」
隣国のヤングスターは、新天地で結果を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
