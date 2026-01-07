紅白でも話題のちゃんみな、育児動画を初公開！1歳娘の“まさか”のポーズにミキティ「なにこれ！超かわいい！」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

1月3日（土）に放送された同番組の新春2時間スペシャルに、ちゃんみなが出演。1歳になった女児の子育てについて語った。

番組では、ちゃんみな自身が撮り下ろした育児中の動画も公開。娘の“まさか”のポーズに、MCの2人からは「超かわいい！」の声が上がり…。

【映像】ちゃんみな娘の愛くるしいポーズにミキティ＆横澤メロメロ

年末の『NHK紅白歌合戦』に初出場し、自身がプロデューサーを務めたオーディション番組『No No Girls』も大きな話題となったちゃんみな。『No No Girls』が大好きだという横澤は、ちゃんみなの登場に「今一番子育ての話聞きたい人です。超うれしい」と冒頭から大興奮だ。

一方のちゃんみなも『夫が寝たあとに』のファンであることを明かすと、「勉強させていただいてました。世界で一番面白い番組だと思う」と熱く返した。

今回、ちゃんみなは番組のために育児動画を多く撮影したそう。その中から深夜の子育ての様子が公開された。

動画では、ちゃんみなが「今深夜1時48分ですよ」と言いながら娘のもとへ。起きてしまった娘に「どうしたんですか？急に」「寝てたのにどうして今起きたんですか？そんなハツラツとしてどうしちゃったんですか」と優しく語りかける。

そしてちゃんみなが「Rock and Roll！」と口にすると、1歳の娘がピースサイン。これには横澤も「ロックンロールって言うとこれやるんですか？すご！」と驚いた様子を見せる。

その後も「もう2時だよ。明日どうするの？保育園」などと娘に話しかけていたちゃんみなが再び「Rock and Roll！」と口にすると、娘が両手でロックのハンドサイン。藤本は「なにこれ！超かわいい！」と大喜びだった。

横澤がどうやって教えたのか尋ねると、ちゃんみなは「教えてないです！たぶん『Rock and Roll！』って夫婦間でやってるんでしょうね」と明かす。藤本と横澤は「楽しい夫婦」と大笑いだった。