この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で動画を公開。1月12日の成人の日以降、北日本から東日本の日本海側を中心に「かなりの大雪」となる可能性について、気象庁発表の早期天候情報をもとに詳しく解説した。



動画で松浦氏は、気象庁が発表した「大雪に関する早期天候情報」の対象地域と予測降雪量について説明。対象は東北地方の日本海側、北陸、長野県北部、群馬県北部、岐阜県の山間部であり、平年値を大幅に上回る降雪が予測されている。具体的には、東北日本海側で平年比164%以上、北陸では244%以上となる見込みだ。同氏は「数日間で100センチから150センチくらい降る可能性」も示唆し、厳重な警戒を呼びかけた。



大雪の主な要因は、上空の「寒冷渦」が南下することにある。この寒冷渦に伴う「トラフ（気圧の谷）」が日本付近を通過することで大気の状態が非常に不安定になり、雪雲が発達しやすくなるという。予測によると、大雪の目安とされる上空5500mで-36℃の寒気が東北付近まで、さらに強い-42℃以下の寒気が北海道に流れ込む見込みだ。また、地上では低気圧が発達し、強い冬型の気圧配置が続くため、長期間にわたり大雪が継続する可能性がある。



特に警戒が必要な期間として、12日から大雪が始まり、13日から14日にかけてピークを迎えると予測されている。日本海で発生するJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響で、北陸から東北を中心に記録的な降雪となる恐れがある。松浦氏は、短時間で積雪が急増する「ドカ雪」による交通障害や家屋の倒壊、雪崩、落雪に最大限の注意が必要だと強調した。



1月12日以降、北日本から東日本の広範囲で大雪による影響が予想される。該当地域に住む人々や移動を予定している場合は、今後の最新の気象情報をこまめに確認し、早めの備えをすることが重要である。