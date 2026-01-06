M!LKの曽野舜太が自身のInstagramを更新し、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を鑑賞したことを明かした。さらに阿部亮平との2ショットも公開され、大きな反響を呼んでいる。

【画像】阿部亮平＆曽野舜太の2ショット／Snow ManとM!LKは『Mステ』などで共演／特徴的な振り付けの「好きすぎて滅！」

『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』

■笑顔で“滅ポーズ”をきめる阿部亮平＆曽野舜太

「スノはじめ」として投稿された写真では、阿部と曽野が並び、M!LKの楽曲「好きすぎて滅！」の振り付けの一部を切り取った“滅ポーズ”を披露。

阿部はツアータイトルが書かれたブラックのフーディー姿で自然体の表情を見せ、一方の曽野はレザー素材のジャケットを羽織った大人っぽい装いで、穏やかな笑顔を浮かべている。

曽野は投稿文で、「Snow ManさんのライブをONで全身浴びさせてもらいました」とツアータイトルにちなんだ表現を用い、「ほんまに最高すぎて、滅！」と率直な言葉で興奮をつづり、ライブ体験が強く心に残った様子を伝えた。

また、ライブ後の“OFF”の時間についても触れ、「阿部さんに、おいしいごはんをごちそうになりました！」と報告。「言葉の一つ一つが人生訓で、背中の大きさを改めて感じる時間でした」と、阿部の人柄や在り方に深い敬意を示している。

最後には「ONもOFFも、どこまでもかっこいい大先輩。ライブも時間も言葉も、すべてが学びでした！」と締めくくり、「2026年もよろしくお願いします」とメッセージを添えた。

温かな交流に、SNSでは「神ショット」「柔らかい雰囲気が似てて素敵」「爽やかすぎて滅」「かわいすぎる」「ふたりともかっこいい」「推しと推しが並んでる」といった声が寄せられている。

■Snow ManとM!LKは音楽番組や『それSnow Manにやらせて下さい』などで共演

■特徴的な振り付けの「好きすぎて滅！」