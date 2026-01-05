インターハイや国スポでベスト8入りした清風や東北らが2回戦に進出【春高バレー男子1日目】

第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の男子1回戦が5日（月）に行われた。

Bコートの第2試合では愛知県予選で星城を下し、本大会に出場した愛工大名電（愛知）が常翔学園（大阪）に白星。6日（火）に行われる2回戦で、愛工大名電は優勝候補筆頭の鎮西（熊本）と対戦する。

またCコートの第2試合では、世代ナンバーワンの呼び声高い身長194cmの1年生 田中洸の所属する川内商工（鹿児島）が慶応義塾（神奈川）に快勝し、2回戦へコマを進めた。

続くCコートの第3試合では、鉄人・松本慶彦を父に持つ松本凛虎擁する清風（大阪）が札幌大谷（北海道）に勝利。令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）と第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）でベスト8入りした強さを発揮し、2回戦進出を果たした。

Bコートの第4試合では、清風と同じくインターハイとわたSHIGA輝く国スポでベスト8となった東北が高松工芸（香川）との戦いを制し、強豪校の東山（京都）が待つ2回戦へ進んだ。

5日（月）に行われた春高バレーの男子1回戦の結果、および6日（火）に開催される1回戦と2回戦の組み合わせは以下の通り。

◼︎春高バレー2026男子1回戦試合結果（1月5日開催）



東洋（東京）2－0 開智（和歌山）

静清（静岡）2－0 鳥取中央育英（鳥取）

愛工大名電（愛知）2－1 常翔学園（大阪）

慶応義塾（神奈川）0－2 川内商工（鹿児島）

添上（奈良）0－2 県岐阜商（岐阜）

清風（大阪）2－0 札幌大谷（北海道）

東北（宮城）2－0 高松工芸（香川）

大分南（大分）1－2 東海大相模（神奈川）

鎮西学院（長崎）0－2 崇徳（広島）

西原（沖縄）2－0 新田（愛媛）

足利大附（栃木）1－2 小松大谷（石川）

郡山北工（福島）0－2 岡山東商（岡山）

◼︎春高バレー2026男子1回戦対戦カード（1月6日開催）



10:00 市立高知商（高知）vs 日本航空（山梨）

10:00 山形中央（山形）vs 松本国際（長野）

11:00 弘前工（青森）vs 佐賀学園（佐賀）

11:00 都城工（宮崎）vs 徳島科学技術（徳島）

12:10 雄物川（秋田）vs 松阪工（三重）

12:10 一関修紅（岩手）vs 高岡第一（富山）

13:20 安来（島根）vs 高崎（群馬）

13:20 高川学園（山口）vs 土浦日大（茨城）



◼︎春高バレー2026男子2回戦対戦カード（1月6日開催）



14:30 静清（静岡）vs 東亜学園（東京）

14:30 愛工大名電（愛知）vs 鎮西（熊本）

15:40 駿台学園（東京） vs 県岐阜商（岐阜）

15:40 市立尼崎（兵庫） vs 西原（沖縄）

