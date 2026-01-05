この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今週は3回も荒天ピークが到来？ 大雪と寒波に備え知っておきたい気象予報士の警告

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「マニアック天気」が、「【週間解説】低気圧と冬型で3回の荒天ピーク 大雪にも注意」と題した動画を公開。1月5日週の天気について、低気圧と冬型の影響で荒天のピークが3回訪れるとして注意を呼びかけた。



松浦氏はまず、今週の日本付近の大気の状態について解説。上空では「極渦が分裂」し、シベリア付近に南下した寒気の影響を受けると説明。地上では「オホーツク海で低気圧が発達」しやすく、低気圧が日本の北側を通過する傾向があると指摘した。これにより、低気圧の通過前後で寒暖差が大きくなり、通過後には強い寒気が流れ込むというパターンが繰り返される。



今週はこのパターンが3回見られるとし、松浦氏は荒天のピークを「明日6日にかけて」「8日」「10日あたり」の3つのタイミングで予測。特に8日には、大雪の目安となる上空約1500mでマイナス6℃以下の強い寒気が「西日本・東日本の太平洋沿岸まで南下する見込み」だという。さらに、週末の3連休後半にかけても再び強い寒気が流れ込む予想を示した。



週間予報を見ると、日本海側の地域では雪の日が続く見込みだ。松浦氏は、寒気が強まるタイミングでは北陸の平地でも雪になる可能性があると指摘。また、低気圧が発達する10日には北海道で暴風となる恐れがあるほか、風の収束によって形成されるJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響で「大雪となる恐れがある」と警告した。



動画の最後で松浦氏は、今週は周期的に天気が荒れ、特に北日本や東日本の日本海側では大雪や強風に警戒が必要だと改めて強調。太平洋側でも寒さの厳しい日があるため、十分な対策を呼びかけて締めくくった。