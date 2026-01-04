＜義母の孫差別＞義姉の子との差があからさまでひどすぎる！子どもを傷つける人への対策は？
義母に孫が何人かいると、接し方に違いが出ることもあるかもしれません。「孫差別」といわれることもありますが、差別された方はとても嫌な思いをするものでしょう。ママスタコミュニティのあるママも、義母からの差別を感じているようです。こんな投稿がありました。
『義姉には3歳の娘が、私には4歳の娘がいます。法事のとき、義姉の旦那が義母に「この前はありがとうございました！ たくさん可愛い服やおもちゃを買ってもらって！」とお礼をしていて、義母が「可愛い服をたくさん着てもらいたいもの！」と言っていました。私の子どもは何ももらったことがありません。娘が「◯◯ちゃんはおばあちゃんにいろいろ買ってもらっていいなぁ」と言ったら、義母が「もう一人のおばあちゃんに買ってもらいなさい」と。私にも「こういうのはあなたの両親が買ってあげるものなのよ。私も実の娘の子どもだから買ってあげているの」と言ってきました。これは完全に孫差別ですよね？』
あからさまな孫差別。プレゼントの金額に差をつける？
『うちは義弟と2人兄弟、どちらも嫁が産んだ孫で性別も同じ男の子、年齢も1歳しか変わらない。でも義弟の嫁が産んだ子どもが初孫だったので、扱いが違いすぎて義母と喧嘩した。義母の言い分は「お父さんが初孫が1番可愛いと言うから、これからも初孫が1番！」だって』
『うちも、義母が私やうちの子の前で差別的なことを言う人だった。自分からうちの子に誕生日プレゼントにほしいものを聞いてきて、5000円や6000円のものだと「そういうのはママの方のおばあちゃんに買ってもらって」と、結局500円ぐらいの文房具やリサイクルショップで買った服をよこす。義姉の子には、おねだりされると万単位のものを買ってあげているのに』
同じ孫であっても、最初に生まれた初孫を極端に可愛がることもあるようです。義母にとって初めての孫ですから、とても可愛く感じるのでしょう。でも次に生まれた孫も同じように可愛がってほしいと思ってしまいますね。さらに実の娘の子どもには高価なものを買うのに、義理の娘が産んだ子には買ってあげないなどの差別もあるようです。子どもがこの事実を知ると悲しいですし、おばあちゃんを嫌いになってしまうかもしれません。
「実の娘が産んだ子の方が可愛い」は仕方ない？
『仕方ないんじゃない？ 実の娘の産んだ子の方が可愛いに決まっていると思えばいいよ。普通は隠すし、目に見える差はつけないと思うけれど、義母はそういう人なんだよ』
『個人的な考えだけれど、わが子が産んだ孫の方が遠慮もいらないし、可愛いと思う人もいるんじゃないかな？ だから、差はあっても仕方ないんじゃないかなと。ただ、子どもが扱いの差を気づくようにあからさまにやることが許せない。そこは、義母も大人でしょ？ と』
義母が義姉の子どもの方を可愛がる気持ちもわからなくもない、そのような意見もあります。娘が産んだ子の方がより身近に感じたり、遠慮せずに接したりすることができるのかもしれませんね。とはいえ、義母があからさまに差別的なことを言うのは考えものでしょう。本来であれば、たとえ気持ちに違いがあったとしても、それを見せないようにするのが大人の対応といえそうです。義母は投稿者さんの子どもにもわかるように言っていますから、大人げないと思えてしまいます。
義母の介護に関与しなくてOK！実の娘に任せよう
『義母には何もしてあげなくてよし！ もし何かで頼ってきても、「娘さんにたくさんやってもらってください。私は娘として実の両親にいろいろしてあげるんです」と言ってあげてね』
『嫌な気持ちになるのはわかる。けれどいいじゃない、はっきりしていて。今後介護が必要になったときには「娘さんの方がいいですよね。義姉さんお願いしますね」と言えるじゃないの』
義母が孫差別をするのであれば、こっちにも考えがあります。たとえば今後、義母が介護などで助けを求めてきても、断る口実にできるのではないでしょうか。義母は投稿者さんに「ほしいものは自分の親に買ってもらうように」と言っているのですから、自分との関わりを断っているともいえます。義母の方からそう言っているのであれば、介護などが必要になっても投稿者さんは関わらなくていいでしょう。義母にとっては自業自得、特大ブーメランになる可能性もあります。
子どもを傷つける孫差別は許せない！
『孫差別するような義母は今から疎遠にしておいた方がいいね。子どもが傷つけられたら可哀想』
『そこまではっきり言うなら、今後も期待しないし、子どもとの交流も持たせない。今後、孫差別に気づいて娘が傷つくくらいなら、義実家丸ごと切り捨てる』
義母がはっきりと孫差別をする、しかも子どもの前でそのようなことを言うのであれば、義母との関わり方を考えた方がよいかもしれません。もし今後も義母の孫差別な発言があれば、投稿者さんだけでなく、子どもも嫌な思いしてしまいます。義母に会うのは必要最低限にしたり、義実家に行くのは旦那さんだけにしたりすることもできるでしょう。子どもが傷つくような場所や人には会わせない、そのような考えも必要かもしれません。