『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』今年7月放送でキャストに入野自由・早見沙織ら4人 キービジュアル＆ティザーPV公開
テレビアニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』が7月に放送され、メインキャストとして入野自由、早見沙織、小原好美、阿座上洋平が出演することが発表された。あわせて、第1弾キービジュアルとティザーPVが公開された。
【画像】アニメは7月放送！『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』原作
本作は、第15回GA文庫大賞《大賞》受賞作が原作で、内気な大学生・空野かけると、目が見えないヒロイン・冬月小春が出会い、互いに惹かれあっていく過程を描く純愛ラブストーリー。昨年12月には実写ドラマ版の放送もスタートしている。
キービジュアルは、視力を失った小春の瞳に光が差し込み、その周囲が柔らかく溶けて広がるデザインに仕上がっており、作品の空気感を象徴するアニメビジュアルに仕上がっている。
PVは、実写映像を織り交ぜながらもオンエアスタートの期待が高まる映像に仕上がっている。
■キャストコメント
▼空野かける役：入野自由
表面的なものだけでなく、心で感じるものこそ大切にしたいと思える作品です。かけると小春の出会い。そして、この出会いが、2人をどう変えていくのか。2人の物語を大切に紡いでいきたいと思います。ぜひご期待ください。
▼冬月小春役：早見沙織
空野かけると冬月小春という2人が織りなす、純粋で温かい恋物語。作品の持つ優しい雰囲気を大切に、収録に臨ませていただいております。基本的に少人数での会話劇で進んでいくのですが、アフレコも皆一致団結して楽しく取り組んでいます。映像や音楽と合わせて、物語をじっくり味わっていただけるとうれしいです。ぜひ、放送をお楽しみに！
▼早瀬優子役：小原好美
透明感に溢れた本作は一人ひとりの登場人物がピュアで愛おしく感じられます。私が演じる優子はにぎやかで素直な女の子です。彼女がかけるや小春とどう関わるのかも楽しみにしていただけるとうれしいです。小春の目の見えない世界。作品の中で彼女が感じる五感や感覚が不思議と伝わってきて、自分も日々の生活で何気なく感じているものも大切にしたくなる。そんな瞬間の毎回の収録で感じております。ぜひ楽しみにしていてください。
▼鳴海潮役：阿座上洋平
空野と冬月。焦れったくもくすぐったい、透き通るほど純粋な恋を見守る友人の1人、鳴海潮を演じます。関西弁キャラということで、個人的にはとてもチャレンジな役なのですが、実は鳴海は群馬と兵庫にルーツを持つ者。群馬出身声優として最後まで演じきってみせます！どうぞお楽しみに！
【画像】アニメは7月放送！『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』原作
本作は、第15回GA文庫大賞《大賞》受賞作が原作で、内気な大学生・空野かけると、目が見えないヒロイン・冬月小春が出会い、互いに惹かれあっていく過程を描く純愛ラブストーリー。昨年12月には実写ドラマ版の放送もスタートしている。
PVは、実写映像を織り交ぜながらもオンエアスタートの期待が高まる映像に仕上がっている。
■キャストコメント
▼空野かける役：入野自由
表面的なものだけでなく、心で感じるものこそ大切にしたいと思える作品です。かけると小春の出会い。そして、この出会いが、2人をどう変えていくのか。2人の物語を大切に紡いでいきたいと思います。ぜひご期待ください。
▼冬月小春役：早見沙織
空野かけると冬月小春という2人が織りなす、純粋で温かい恋物語。作品の持つ優しい雰囲気を大切に、収録に臨ませていただいております。基本的に少人数での会話劇で進んでいくのですが、アフレコも皆一致団結して楽しく取り組んでいます。映像や音楽と合わせて、物語をじっくり味わっていただけるとうれしいです。ぜひ、放送をお楽しみに！
▼早瀬優子役：小原好美
透明感に溢れた本作は一人ひとりの登場人物がピュアで愛おしく感じられます。私が演じる優子はにぎやかで素直な女の子です。彼女がかけるや小春とどう関わるのかも楽しみにしていただけるとうれしいです。小春の目の見えない世界。作品の中で彼女が感じる五感や感覚が不思議と伝わってきて、自分も日々の生活で何気なく感じているものも大切にしたくなる。そんな瞬間の毎回の収録で感じております。ぜひ楽しみにしていてください。
▼鳴海潮役：阿座上洋平
空野と冬月。焦れったくもくすぐったい、透き通るほど純粋な恋を見守る友人の1人、鳴海潮を演じます。関西弁キャラということで、個人的にはとてもチャレンジな役なのですが、実は鳴海は群馬と兵庫にルーツを持つ者。群馬出身声優として最後まで演じきってみせます！どうぞお楽しみに！