阿川佐和子『日曜マイチョイス』SP放送！森口瑤子、早見優、薬丸裕英…年男＆年女たちが登場

本日1月4日（日）、『日曜マイチョイス 午年開運巡り旅 拡大90分SP』が放送される。

50代以上のアクティブシニアに向けて、人生100年時代の後半戦を豊かに楽しく生きるための食や旅、趣味の“マイチョイス”を提案する同番組。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回の『日曜マイチョイス新春SP』では、阿川佐和子、飯尾和樹（ずん）に加え、年男・年女として60歳を迎える森口瑤子・早見優・薬丸裕英を迎え、2026年午年のお正月に訪れたい都内の開運スポット＆馬にまつわるスポットを巡る開運旅へ。

矢先稲荷神社、餅つき体験、ポニーブラッシング体験、明治神宮など盛りだくさん。日本一の参拝者数を誇る明治神宮の知られざる開運スポットとは？ そして、5人が叶えたい夢とは？

◆明治神宮の開運スポット巡り！

明治神宮では、秘められた開運スポットを巡る。

待ち受けにすると開運すると言われる「清正井（きよまさのいど）」では、全員がスマホを取り出し撮影大会に。「いい構図！」「素敵！」とそれぞれの個性が光る1枚が。

さらに、開運スポットにまつわる飯尾クイズも出題され、頭をフル回転。知られざる明治神宮の豆知識に「へぇ〜！」「すごい！」と驚きの連続だ。

参拝する場面では、お札でお賽銭をする薬丸の姿に阿川が「思う気持ちの深さがすごい」と称賛。それぞれ何を願うのか？

開運旅の締めくくりは、小料理屋さん「はる壱」。

ここでは縁起の良い食材を使った開運ディナーが登場。漢字で数字の「九」に「絵」と書くことから、食べると“9つの願いが叶う”という高級魚クエのコースを堪能する。

森口からは、ここでしか聞けない『相棒』の裏話が明かされることに。「ドラマの現場の中で一番穏やかでみんなが笑っている」と現場の仲良しエピソードや、水谷豊の意外な一面など、貴重な話の数々に早見は「仲の良さが画面を通してわかる気がする」とコメントするなど興味津々だ。

そして、5人が叶えたい願い事を大発表。

早見優は「歌を続けたい」という歌手ならではの素敵な夢を語り、俳句が得意という森口の願い事には、阿川が「この番組に是非ともいらしてください！」と大興奮。

夫婦で還暦を迎える薬丸はオシドリ夫婦らしく「日本一周をしたい」とほっこりする夢を公言。60歳という節目だからこそ、前向きな想いが語られる。