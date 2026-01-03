「魔法少女リリカルなのは」新作アニメ2026年7月放送決定！メインキャストに橘 杏咲、日高里菜、結川あさきが決定！キービジュアル第2弾＆特報PVを解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

都築真紀が原作・脚本を手掛ける「魔法少女リリカルなのは」シリーズの完全新作TVアニメーション「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」（以下ガンブレ）の放送月が決定！

2026年7月の放送に向けた新たな情報として、メインキャラクター＆キャスト情報、さらにキービジュアル第2弾&特報PVが公開となった。

公開となったキービジュアル第2弾には、暗い廃墟に“魔人”である夜海トワを筆頭に“謎の少女たち”の影が集うビジュアルとなっている。素性が謎に包まれている彼女らは一体何者なのか…今後の情報に注目したい。

また、メインキャラクター&キャスト情報についても公開となり、本作の主人公で害獣駆除ハンターとして離島で暮らす高校生“久瀬シイナ”役を橘 杏咲が、シイナの妹“久瀬セツナ”役を日高里菜が演じる。そして、今回のキービジュアル第2弾にも登場している、「魔人」として活動する謎の少女“夜海トワ” 役を結川あさき、トワを取り巻く謎の支援者らに千春（相沢シオリ役）、小林愛香（喜多森ユーナ役）、伊藤彩沙（新名アオイ役）、青木陽菜（古寺ユズ役）がそれぞれ名を連ねる。

そして、なのはシリーズ最新作「ガンブレ」待望の特報PVも解禁！劇場版２部作から続く時系列となる本作の軌跡を辿れる内容となっている。ナレーションは、リリカル ウォッチ パーティーで初登場となったノーティカ・リン（CV.風間万裕子）が担当している。新情報満載の映像をぜひお見逃しなく！

＜キャストコメント＞

久瀬シイナ役・橘 杏咲

久瀬シイナ役を演じさせていただきます、橘 杏咲です。

長く愛されてきた『魔法少女リリカルなのは』シリーズに、新たな息吹として関わらせていただけること、大変光栄に思います。

初めてオーディションでシイナに出会ったとき、その真っすぐな想いと優しい強さに強く心を惹かれたのを覚えています。

彼女の感情ひとつひとつに寄り添いながら、その想いを丁寧に表現できるよう努めました。

物語を通じて、シイナの歩みを一緒に見届けていただけたら嬉しいです。

よろしくお願いいたします！

久瀬セツナ役・日高里菜

オーディションの時からスタッフの皆さんの熱い想いをひしひしと感じていたので、作品に参加できると決まった時は嬉しかったです。

アフレコもとてもいい空気感で、熱量の高い素敵な現場です。

たくさんの方に楽しんでいただけるよう、セツナとして精一杯頑張ります！

ぜひ放送を楽しみにしていてください。よろしくお願いします。

夜海トワ役・結川あさき

夜海トワ役を演じさせていただきます、結川あさきです。

オーディション資料をいただいた時に、すぐにトワに心惹かれました。

どうしてもこの子を演じたいと思いました。

資料には収まりきらない複雑な思考や感情、その裏のトワも知らない本心をひたすら想像して書き出してオーディションに臨みました。

トワは辛く苦しい境遇の中で育ち、生きる意味を探しながらも今日まで生き続けてきた、とても強い子です。

大切な何かに出会えるように、それに気づけるように、ぜひ本作品を見守ってください。

相沢シオリ役・千春

相沢シオリ役を務めさせて頂くことになりました、千春です。

長くたくさんの方に愛される「リリカルなのは」シリーズに関われること、

とても嬉しく光栄です。

シオリは、とてもしっかり者で自分の信念に真っ直ぐな子です。

どう物語に関わってくるのか、是非、その目で見届けて頂けると嬉しいです。

収録時、毎話毎話、早く皆さんと語り合いたい…！とうずうずしておりましたので、放送開始がとても楽しみです。

どうぞ、よろしくお願いいたします！

喜多森ユーナ役・小林愛香

喜多森ユーナ役を務めます、小林愛香です。

テープオーディションとスタジオオーディション、全く違う雰囲気で演じたので、オーディションの帰りはマネージャーさんと「うーん…今日のギャル…どうだったかなぁ…」って言いながらトボトボ歩いた記憶があり…どんな子なんだろうと悩みながら演じた子でした。

たくさんの方に愛されている作品で緊張して臨んでいたこともあり、ユーナとして選んでいただけたときは、本当にすごく嬉しかったです！

ユーナと出逢えてよかったです！

とにかく優しくて仲間想い。モデルのようなスタイル！ギャルでかわいくてかっこいい！そんなユーナをどうぞよろしくお願いします！！

新名アオイ役・伊藤彩沙

演じさせていただくアオイをはじめ、キャラクターひとりひとりがとても魅力的で、愛おしく、どの子も応援したくなります。

今を一生懸命に生きる彼女たちの言葉や想いに触れるたび、私自身もたくさん心を動かされました。

収録を通して感じた真っ直ぐな熱量が、皆さまのもとへ届くと嬉しいです。

どうぞよろしくお願いします。私も放送を楽しみにしています！

古寺ユズ役・青木陽菜

たくさんの方に愛されてきた作品に携わることができ、大変光栄です。

過去作に続いてどんなストーリーになるのか、自分のキャラクターとなのはちゃんたちがどう関わってくかなど、作品の展開にわくわくが止まりませんでした。

ユズ役を任せていただけて本当に嬉しかったです。

放送を楽しみにしていてください！

●作品情報

「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」

2026年7月放送開始

＜イントロダクション＞

30年前に現れた未知の「侵略性外来生物」によって、世界は一度滅びかけた。

人類とその生物「侵略種」は互いに生活圏を争い、

現在はかろうじて人類の安全が確保されているものの、世界はいつ滅びてもおかしくない。

人々は死と滅びを恐れながら、危険や災害から目を逸らすように日常を生きている。

そんな世界の中、国連危険生物調査機関「EXCEEDS」は、侵略種による危機と災害を退けるために活動を開始した。

物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。

離島で暮らす、侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナ。

たったひとりの家族である妹セツナと静かに暮らすことを望むシイナに訪れる事件とは――？

【スタッフ】

原作・脚本：都築真紀

監督：浜名孝行

キャラクターデザイン・総作画監督：新垣一成

キャラクター・デバイス・バリアジャケット原案：川上修一

アニメーション制作：Seven Arcs

【キャスト】

久瀬シイナ：橘 杏咲

久瀬セツナ：日高里菜

高町なのは：田村ゆかり

フェイト・T・ハラオウン：水樹奈々

八神はやて：植田佳奈

夜海トワ：結川あさき

相沢シオリ：千春

喜多森ユーナ：小林愛香

新名アオイ：伊藤彩沙

古寺ユズ：青木陽菜

ほか

©NANOHA EXCEEDS PROJECT

