チャンネル登録者数1630万人を誇る人気YouTuberのはじめしゃちょーが、1月1日までにYouTubeを更新。「年末ジャンボ宝くじ5700万円分買ったら10億円くらい当たるんじゃね？」と題した動画を公開し、その結果が話題となっている。

「2025年のサマージャンボ宝くじから、サマージャンボ宝くじと、年末ジャンボ宝くじを毎年100万円ずつ買うことを決意したというはじめしゃちょーは、1億円以上が当たるか、資金が尽きるまで企画を続けていくことを宣言しています。

サマージャンボは当選金が20万8300円で、マイナス79万1700円の結果に終わったため、リベンジに情熱を燃やすはじめしゃちょーは、今回、2024年のサマージャンボで1等7億円が出た静岡県三島市の『三島本町チャンスセンター』を大安吉日に訪れ、バラと連番を25万円ずつ、計50万円分を購入。残りの50万円は『とある秘策がある』と語りました」（芸能記者）

既に終了しているが、2025年の年末ジャンボ「第1082回 年末ジャンボ宝くじ」の当せん金は、1等7億円（23本）、1等の前後賞1億5000万円（46本）、2等 1億円（23本）、3等1000万円（92本）、4等100万円（920本）といった内訳で、2等でも1億円という熱い展開となっていた。

「購入した50万円分の宝くじを自宅に持ち帰ったはじめしゃちょーが、秘策として明かしたのは、宝くじの公式サイトでグループをつくり、購入者を募る形での『共同購入』でした。まず自身が50万円分を購入し、そこからネットで共同購入を呼びかけ、『集まった全員で宝くじを買い合う』と、やり方を説明。仮に7億円が当たった場合、出資比率によって購入者全員で分け合うとして、『つまり7億円ピッタリはもらえないけど、限りなく7億円に近づくことができるというシステム』と補足すると、『これ、最強の海賊団です』『俺に着いてこい。夢、見させてやるよ』などと語り、共同購入すればするほど当たる確率が高くなると自信を見せました」（同前）

その後、カメラの前で、三島本町チャンスセンターで購入した50万円分の結果を発表。連番25万円分のチェックを終えた段階では、300円と3000円の当せんのみで、5等の1万円すら当たらず。当せん金は5万2200円だった。さらに、バラで購入した25万円分は、最終的に1万円こそ4本出たものの、トータルでの当せん金は8万8600円となり、計50万円の投資に対し、当せん金14万800円で、マイナス35万9200円でのフィニッシュとなった。

この結果に「もーう！」と絶叫したはじめしゃちょーだったが、「みなさん、ここからが本番でございます」と切り替えると、共同購入分のチェックへ。なんと、はじめしゃちょーの呼びかけた共同購入に、1万人が参加したことが明かされた。

「はじめしゃちょーは、1枚300枚の宝くじの共同購入の枚数は18万9910枚、購入総額は5697万3000円に達したことを報告。ここに、はじめしゃちょーが最初に購入した50万円分がくわわり、約5700万円の大勝負となりました。

『5700万円分買えば、1等か2等ぐらい当たるんじゃないですかねぇ？』と不敵な笑みを見せたはじめしゃちょーは、満を辞して、宝くじ公式サイトで抽選結果を確認。7等から順番に結果を開いていくと、7、6、5等の当せん金の合計だけで1700万円を超えた。さらに4等の100万円が1本当せん。高額当せんに期待が高まったが、3等、2等はゼロ。その後、1等の組違い賞10万円が1枚当たったが、前後賞、そして、はじめしゃちょーの祈りもむなしく1等はゼロという結果になった。共同購入分の約5700万円に対して、当せん金の総額は1866万5000円という結末に終わり、はじめしゃちょーが机を叩いて悔しがるフィニッシュとなりました」

この結末に、コメント欄には、

《もう宝くじ買うの辞めます目が覚めました》

《5700万買ってこれだけしか当たらんからどれだけ当選率低いか分かった》

といった声のほか、《第三者機関が一般市民が高額当選してると証明する必要がある》といった指摘まで見られる。

残念な結果に終わったとはいえ、なんともスケールの大きな挑戦を見せてくれたはじめしゃちょー。庶民には到底できない勝負だが、はじめしゃちょーは「1億円以上が当たるか、資金が尽きるまで企画を続けていく」と公言しているだけに、今後の挑戦が楽しみだ。