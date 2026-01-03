「完全に優勝」「思わず二度見」【コストコ】の「おやつ」が気になるーーーッッ！！

小腹が空いた時にぴったりな【コストコ】の「おやつ」に注目。色々な味が楽しめるものや、個包装で食べ切りやすいものまで、種類豊富に揃っています。パクッとつまめそうなお手軽感もあり、ストックしておくと便利かも。今回はマニアも絶賛した商品を含めた、イチオシのおやつをご紹介します。

5種類のお菓子を詰め合わせた「ウインターブック缶」

インスタグラマー@costco_hackerさんが「思わず二度見の可愛さ！」と絶賛したこちら。本の形をした缶には「世界の美味しいお菓子が5種類！」も入っていて、まとめ買いしつつ食べ比べを楽しみたい時にぴったりです。小袋入りですが個包装のお菓子もあり、パクッとつまめそうなお手軽感もうかがえます。「この冬限定の特別商品」とのことなので、気になる方はお早めに。

ストックにぴったりな55個入りの「リンツ ホリデーパック」

【リンツ】のチョコが楽しめるこちらのパック。@costco_hackerさんいわく「合計55個」も入っており、冷蔵庫にストックしておくおやつにぴったり。食べ飽きてきた時は、牛乳に溶かしてチョコレートドリンクにアレンジするのも良さそうです。チョコは「甘い香りがふわっと広がって」とのことで、癒されたい時にもぴったりかも。

片面がチョコ仕様の「チョコレートスウィートハートケーキ」

ハートの形をしたこちらのケーキ。片面にはチョコをコーティングしており、風味・食感の違いが楽しめます。インスタグラマー@potipoti212さんは「最強タッグで完全に優勝してた」と大絶賛。中は「個包装」で食べ切りやすく、家事の合間の休憩時間にも気軽に味わえそう。プチ贅沢なおやつでモチベーションを上げたい時にぜひ選んでみて。

そこそこ厚めな生地の「ホノルルクッキー ウィンターボックス」

こちらも個包装で入っている、小腹が空いた時にぴったりなパイナップル型のクッキー。チョコチップが入ったもの、コーティングがかかったものなど、4種類の味が食べ比べできます。生地はそこそこ厚めで、ほどよく食べ応えもありそう。生地の香ばしさが風味の良いアクセントになって、コーヒーや紅茶と共に美味しくいただけるかも。

