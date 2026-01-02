【射手座】週間タロット占い《来週：2026年1月5日〜1月11日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月5日〜1月11日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『支えられている強さがあります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
「自分は一人じゃない」と繋がりを感じて強い自分でいられます。その元気さにさらに仲間が増えやすいでしょう。仕事や公の場では影で複数の人にやっかみを抱かれています。嫌がらせの作戦などを立てられているでしょうが、堂々としていましょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
相手の好みがよく見えて、嫌がられてしまうことなどを避けるようにします。もっと相手に染まる方が後々も楽でしょう。シングルの方は、言葉の使い方が上手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が派手なことより穏やかな時間を過ごしたい時です。
｜時期｜
1月8日 流れを見てみる ／ 1月11日 気持ちが揺れてしまう
｜ラッキーアイテム｜
白米
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞