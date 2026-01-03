忙しい日のごはんの悩みを解決！爆速「スタミナおかず」5選

新年は、帰省や旅行など何かと外出が重なりがち。帰宅後、「ごはんはどうしよう…」と悩むことも多いですよね。スーパーの品ぞろえも少なかったり、疲れていたり……。そんな時こそ、手間をかけずに作れる満足感のあるメインになるおかずレシピはありがたい！ぜひ、今回ご紹介するサクッと作れるレシピを活用してみてくださいね。

心もお腹も満たされる♪パパッとごはん

箸が止まらない「豚キムチ」

出汁の旨みが凝縮された「めんつゆ」は、味がぴたりと決まって失敗知らず。まさに手早く作りたい料理の救世主です。

人気の豚キムチも、めんつゆを使えばあっという間に仕上がります。作り方は、玉ねぎと豚肉を塩こしょうとごま油で炒めたら、あとはめんつゆとキムチを投入するだけ。

ごま油の香ばしさ、めんつゆのコク、キムチの辛みが絶妙にマッチして、とにかくご飯が止まらない！ 辛いのが苦手な方や、よりコクを出したいときは、最後に溶き卵を回し入れて、まろやかにしてみても◎

甘辛い出汁が具材の芯まで染み込み、ひと口食べれば心もお腹も満たされる「牛すき煮」。こちらは、うれしいワンパンレシピ♪ 忙しい夕飯時でも、牛肉、長ねぎ、豆腐、しめじを調味料と一緒に火にかければ、あっという間にごちそう級の主役おかずが完成です。

そのままガッツリ食べるのはもちろん、溶き卵にくぐらせて贅沢に味わうのもおすすめ。忙しい日でも手抜き感ゼロ！ 家族から「おかわり！」の声が聞こえてくる、冬の定番にしたい一品です。

牛すき煮｜Instagram（@aki_meshi_gram）おすすめの麺で作る「ちゃんぽんうどん」

@aki_meshi_gramさん絶賛の半田手延めんオカベの「平延べうどん」は、つるつると喉越しの良い食感が格別！ 豚肉や海老、野菜を炒めて、豆乳入りのまろやかスープで煮込めばもちもちうどんの絶品ちゃんぽんに♪

素材の旨みが溶け出したスープは、豆乳や牛乳を加えることでコクのある濃厚スープに仕上がり、平延べうどんに絡んで至福の味わい。一品で栄養もボリュームも満点です。

丼ひとつで食べられる晩御飯は、後片づけも簡単。疲れている日でも、気軽に作れそうです。

ちゃんぽんうどん｜Instagram（@aki_meshi_gram）とろ〜り「中華風あんかけ丼」

冷蔵庫の半端な野菜が立派な主役になる、15分でパパッと作れる具だくさんの中華風あんかけ丼レシピです。

醤油やオイスターソースをベースにした「黄金バランス」の調味料のコク深い味わいが、どんな野菜もおいしく変身させてくれるので失敗なし。

白菜のシャキシャキ感と、とろ〜り熱々のあんがご飯に絡んで絶品！ 冷蔵庫の野菜にとっても、忙しい日の自分にとってもまさに「救済どんぶり」。中華麺にかけてアレンジするのもおすすめですよ。

中華風あんかけ丼｜Instagram（@yoemisyuhu）15分で完成「デミグラスチキン」

デミグラスソースを使わずに、家にある基本の調味料だけで驚くほど濃厚でリッチな味わいを楽しめるソースレシピ。ケチャップやウスターソースに、豆乳のまろやかさとバターのコクをかけ合わせることで、お店のような本格的なソースが完成します。

皮目をパリッと香ばしく、中はふっくらジューシーに焼き上げた鶏もも肉に、とろ〜り甘辛いソースが絡む瞬間がたまらない！ ひと口食べればご飯をかき込みたくなること間違いなし。

フライパンひとつで手早くできるので、ぜひ熱々のうちに召し上がれ♪

デミグラスチキン｜Instagram（@yoemisyuhu）

忙しいシーズンは、ストレスフリーのごはんレシピを活用しよう

慌ただしくて疲れている日は、キッチンに立つ時間はなるべく短くして、家族との時間や自分の休息を大切にしたいもの。ぜひ、今回ご紹介した「時短・簡単・間違いなし」の三拍子がそろったレシピを活用してみてくださいね。

特別な材料がなくても、家にある調味料や半端な野菜でパパッとごちそうが作れるので、帰宅が遅くなった日でも安心です。

手軽に作れるおいしいごはんで、心もお腹も満たして寒い冬を元気に乗り切りましょう！