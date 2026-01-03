【穂積 昭雪】たった20分の「電車遅延」が地獄を招いた…《124人の初詣客が圧死》新潟の有名神社で起きた「悲劇の真相」

1956年（昭和31年）1月1日未明、新潟県・彌彦神社の参道で124名もの尊い命が奪われた「彌彦神社事件」（やひこじんじゃ）が発生。おめでたいはずの初詣の場は、折り重なる亡骸で埋め尽くされ、阿鼻叫喚の地獄へと変貌してしまう。この惨劇は日本史上最悪の群集事故として歴史に刻まれている。

この痛ましい事件について、報道が手薄な元日の深夜であったことや、写真資料の少なさも相まって、「神社側の餅まきが原因だった」という通説は長らく疑われることがなかった。

だが、令和の世になり、この定説が誤りである可能性が浮上している。

本稿では、大勢の参拝客が命を落とした事件の真相に迫る。

令和に浮上した新説

前編記事では、124人もの参拝客が人波に飲まれて亡くなった「彌彦神社事件」の概要について紹介した。

元日の深夜という報道が手薄な時間帯に発生し、写真資料も乏しかったことから、これまで本事故の原因は「神社側の警備不足と餅まき」にあるとされてきた。その結果、犠牲者に対して「餅欲しさに命を落とした」という、やや嘲笑的なレッテルが長年にわたり貼られてきたのである。

そんななか、令和に入り、謎に包まれた彌彦神社事件の真相に迫る書籍『餅まきが原因ではなかった!! 彌彦神社事故の真実』（中川洋一、近代消防社、2021）が発売された。

著者の中川氏は日本の災害をテーマに様々な著作や論文を発表しているジャーナリストで、彌彦神社事件に関しても現地取材を含め長年に渡り調査を行ってきた。

原因は電車遅延だった？

本書で重要な根拠として扱われているのが、事件当時に現場に居合わせた地元カメラマンが残した写真だ。これを独自に手に入れた中川氏は、これまで詳細がわからなかった事件の真実を詳らかにしている。

本書によると、彌彦神社事件の原因は「モチ撒き」ではなかったという。実はモチ撒き自体は3分ほどで何事もなく終わっており、問題はモチ撒きが終わった後の「帰宅経路」にあった。

事件が発生した1月1日0時20分は、神社から約1キロ離れた国鉄（現JR）弥彦駅に到着する電車が20分ほど遅延していたのである。

当時の記録によると、12月31日23時38分到着予定の電車が遅延により23時58分に到着し、2000人ほどの参拝客が神社に向かっていた。

信心深かった地元人は「二年参り」（大晦日と正月に2回参拝する風習）に間に合わせるため、大急ぎで神社に駆けこんだと思われる。

その反対に帰宅客は、1月1日0時40分発の列車に乗るために弥彦駅へと急いでおり、それぞれ思惑が異なる両集団が石段で鉢合わせた結果、痛ましい事故に発展したのである。

書籍『餅まきが原因ではなかった!! 彌彦神社事故の真実』には上記以外にも彌彦神社事件に関する様々な資料が収録されている。気になる方は是非ともご参照いただきたい。

オーバーツーリズムのリスク

彌彦神社事件のその後も紹介しておきたい。

事故の翌年、彌彦神社では事故の遠因になったと判断された花火やモチ撒きを一切やめ、警備に立ち会う警察官を増員。さらに消防団や青年団と連携し約200名が配備されるようになった。

また、一方通行だった参道も二手に分け、参拝客は表参道、帰宅客は裏参道を歩くなど動線が分けられた。たゆまぬ努力の結果、彌彦神社では同様の群集事故は以後発生していない。

事件から6年後の1962年（昭和37年）には境内に「彌彦神社事件の碑」が建立されており、痛ましい事故を現在に伝えている。

その後も国内では、1960年（昭和35年）3月の「横浜歌謡ショー将棋倒し事故（死者12名）」や、2001年（平成13年）7月の「明石花火大会歩道橋事故（死者11名）」など、凄惨な群集事故が繰り返されてきた。ただ幸いなことに、令和の時代に入ってからは国内で大きな事故は発生していない。

だが、オーバーツーリズムが騒がれる昨今、いつどこで群集事故が発生するか分からない。我々にできることは歴史に学び、同じような悲劇を繰り返さないことだけである。

--

