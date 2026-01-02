※本稿は、泉秀一『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』（文春新書）の一部を再編集したものです。

今、ケニアが陸上の中長距離大国であることを疑う者はいないだろう。2025年に東京で開催された世界陸上でも、ケニア勢は大活躍だった。男子こそ金メダルは800メートルのエマニュアル・ワニョンイのみにとどまったが、女子は800メートル、1500メートル、5000メートル、一万メートル、3000メートル障害、マラソンと、中長距離全種目の金メダルを独占した。

しかし、ではケニアがいかにして中長距離大国になったかという問いに対して、明確に答えられる人は少ないのではないだろうか。

特に今の40代以下の世代は、物心ついた時から五輪や世界陸上でケニア人ランナーが活躍していたし、駅伝で新記録を樹立したりごぼう抜きしたりする姿を当たり前に見てきた。そもそもの記憶が「ケニア人ランナーは速いもの」というところからスタートしているから、なぜ強いのかなど考える機会がない人がほとんどだろう。

実際のところ、ケニアが中長距離大国として認識され始めたのは、1980〜90年代からだ。意外に思われるかもしれないが、それまでは欧米や日本、韓国の選手が上位を占めていた。

例外として、1968年のメキシコシティ五輪の男子1500メートルでキプチョゲ・ケイノが、一万メートルでナフタリ・テムがそれぞれ金メダルを獲得している。特にケイノは、1972年のミュンヘン五輪でも3000メートル障害で金メダル、1500メートルで銀メダルを獲得する活躍で、ケニア選手が国際舞台で活躍する先駆けとなった伝説的なランナーである。

■陸上大国・ケニアを勃興させた外国人

しかし、それ以降は続かなかった。ある時期、ある国や地域から偉大なアスリートが輩出されるケースはよくあるが、育成システムが整備されていないと後が続かず国のお家芸にはならない。そもそも当時のケニアは、1963年の英国からの独立から数年しか経っていない建国の黎明期である。あくまで限られた個人の才能が偶発的に国際舞台で輝いたにすぎなかった。

それからいかにして中長距離大国になったのか。現在までのステップを整理すると、大きく3つの時期に分けられる。

最初にケニアの陸上界に刺激をもたらしたのは外国人だった。

1976年、コルム・オコネルという宣教師が、祖国のアイルランドからケニアの高地にあるイテンという町に渡ったのがきっかけだ。宣教師である彼は、のちに修道士を意味するブラザーを名前の前につけたブラザー・コルムという呼称で世界的な陸上コーチとして知られるようになる。

出典＝泉秀一『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』（文春新書）

セント・パトリック高校に赴任し地理の科目を担当していたコルムは、前任者が母国に帰国するという理由から、陸上部の指導を引き継ぐことになった。この時、コルムには陸上に関する知識がなかった。しかし、独自の指導法でトップ選手を育成していく。

セント・パトリック高の出身者には男子800メートルの世界記録保持者であるルディシャを筆頭に、五輪メダリストがずらりと並んでいる。もしケニアの陸上名門校を挙げるとすれば、それはセント・パトリック高なのである。

写真＝時事通信フォト 平塚中継所をトップでたすきをつなぐ東京国際大3区のビンセント・イエゴン（左は東京国際大4区・佐伯涼）＝2020年1月2日、神奈川県平塚市 - 写真＝時事通信フォト

■地理の教師が独自の手法でランナーを育成

コルムが指導時にとりわけ重視したのが、体の使い方だった。彼がランナーに求める4つの要素に「F・A・S・T理論」というものがある。Focus（集中力）、Alignment（体の整列）、Stability（安定性）、Timing（タイミング）を意味しており、体のどの部分に意識を集中すれば理想的なランニングフォームを作れるかを、徹底して教え込むためのものだ。腕振りや接地、重心を意識することで、自然と体が前に進むランニングフォームを提案した。

また、自分のスタイルを押し付けるのではなく、ケニアの文化やランナーそれぞれの個性、動機の持ち方などに寄り添う指導スタイルを貫いた。今でこそ教師が生徒に、あるいは会社において上司が部下に寄り添うマネジメントスタイルは主流になりつつあるが、コルムは50年前からそれを実践していた。一緒に学びながら練習をアレンジする姿勢こそ彼が尊敬される理由であり、生徒と一対一で向き合う現代的かつ教育的なアプローチとも言える。

ケニアの陸上界は、ある日を境にいきなり強くなったわけではない。指導者の登場によって徐々にランナーが育成され、そうした先駆者たちの背中を見た若者たちが、次のスターを目指して挑戦していく。その繰り返しが、少しずつケニアを中長距離大国に押し上げていった。

■名指導者「最大の功績」とは

しかし、ケニアが中長距離大国として世界に認知された転換点を強引にピックアップするとしたら、1986年にアテネで開催された世界ジュニア陸上選手権になるだろう。この大会でケニアチームは4つの金メダルを含む9つのメダルを獲得して世界を驚かせたからだ。

そのケニアチームの監督を務めたのがコルムだった。出場していたジュニアの有力選手たちは数年後に舞台をシニアに変えてより輝いた。その筆頭が、アテネのジュニア選手権で銀メダルだったセント・パトリック高の卒業生、ピーター・ロノで、1988年のソウル五輪の男子1500メートルで金メダルを獲得した。ここからケニアの長期的な覇権が始まるのである。

ここで話が終わらないのが、コルムがレジェンドたる所以である。彼の指導がユニークだったのは、単なる有力ランナーの育成にとどまらなかったことにある。むしろ彼の最大の功績は、1989年にイテンで若いランナーに向けたトレーニングキャンプを作ったことと言っても過言ではない。

写真＝iStock.com／Colin Thompson ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Colin Thompson

才能の発掘と育成を、単発かつ偶然の成功ではなく、長期的かつ継続的な「システム」に落とし込んだのだ。そしてこのキャンプというスタイルが、その後のイテン、そしてケニアの中長距離界が躍進する起爆剤になっていった。

■科学的アプローチを試みたスポーツ専門医

コルムの指導が若いランナーたちと長時間をともに過ごし、個性や動機を生かしながら育成する教育的な側面が強かったのに対して、より科学的なアプローチでランナーに携わった人物もいた。イタリアのスポーツ医学専門医のガブリエーレ・ローザだ。

元々イタリアのランナーたちを指導していたローザがケニアと関わるようになったのは、モーゼス・タヌイというケニア人ランナーとの出会いがきっかけだった。1990年、教え子たちが世界のマラソン大会で活躍し、陸上界ではすでに名の知られる存在になっていたローザのもとを、膝の怪我を抱えていたタヌイが訪れた。このタヌイとの関係を通して、ローザはケニアに活動の軸足を移していく。

その後、ローザはケニアにキャンプを設置する。最初に構えたのが、エルドレットから東に車で30分ほど、イテンからは1時間の場所に位置するカプタガトという地域だった。RosaAssociatiという会社を設立し、イタリアの本部での研究で生まれた仮説をケニアのキャンプで実践した。

■ローザが持ち込んだ新トレーニング法

ローザの功績は、食事管理のための栄養プログラムや怪我治療のリハビリテーションはもちろん、科学的アプローチによってマラソンの練習方法を変えたことにある。それまで持久力が最重要とされてきたマラソンにおいて、スピード優先のトレーニングを組んだ。まずスピードを身につけてから持久力を鍛え、少しずつ距離を延ばしていくというステップに変えていった。そしてこの取り組みが、のちの世界記録にも繋がっていく。

写真＝iStock.com／Vepar5 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Vepar5

わかりやすい成功例が、元男子マラソン世界記録保持者のポール・テルガトだ。引退後はケニアのオリンピック委員会のトップを務めるなど、陸上界を牽引した英雄である。

テルガトは元々、トラック競技で実力を発揮し、1997年に一万メートルで26分27秒85という世界新記録を樹立した。そのスピードをいかしてマラソンに転向し、2003年のベルリンマラソンを2時間4分55秒の当時の世界新記録で駆け抜けている。

こうしたトレーニング革命によってローザは一躍、名指導者となり、ケニア中にキャンプを拡大していった。

■キャンプの役割が変わっていった

興味深いのは、こうした成功によって、キャンプが単なる練習場所を超えた機能を持ち始めたことだ。有望な選手たちには世界中のマラソン大会から出場オファーが殺到するようになり、出場条件の調整やスポーツブランドを中心とするスポンサーとの契約仲介といったビジネス業務が発生した。

写真＝iStock.com／nathanaparise ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／nathanaparise

そして、ここで重要な役割を果たすようになったのがAR（アスリーツ・リプレゼンタティブ）と呼ばれる選手の代理人である。ARは選手に代わって大会主催者らと交渉し、最適な条件での契約を成立させる。ローザの会社もARの機能を持ち、キャンプの運営と同時にマネジメント業務も手掛けていた。

トレーニング科学の進歩と商業システムの洗練が同時に起こり、ケニアの小さな町を世界のマラソン市場へと直結させる巨大なパイプラインが完成した。才能ある若者と世界のマネーが交差する、新たなランニングビジネスが誕生したのである。これが、ケニアが中長距離大国になる第2のステップだった。

そして、こうしたランナーたちの商品化は、Global Sports Communication（グローバル・スポーツ・コミュニケーション、以下GSC）というマネジメント会社のケニア進出によって本格的に進んでいく。

GSCは1985年にオランダで設立された陸上専門のマネジメント会社で、創業者は元ランナーで五輪への出場経験もあるヨス・ヘルメンスという人物だ。引退後はナイキに入社し、その後独立してGSCの前身であるスポーツ・コミュニケーション・サービスを立ち上げた。

この会社の設立動機は自身のアスリート時代の課題に起因している。彼は現役時代にスポンサー契約や医療などのサポートを十分に受けられず、怪我で選手生命が短くなったという経験をしていた。

そこで、エンターテインメント業界のタレントマネジメントモデルを陸上の世界に応用し、お金のマネジメントも含むランナーたちの長期的なキャリア支援を手がけ始めた。アパートの一室からはじめ、所属選手を開拓し、ランナーたちに対するトレーニングのノウハウ伝授やスポンサーとの契約交渉、故障時の医療などのサポートを手掛けていった。

1990年代、コルムやローザの指導を受けたランナーらが世界で活躍し始めると、GSCもケニアでのキャンプ設立を計画し始めた。しかし、そのためには、現地でキャンプを監督できるコーチの存在が必要だった。そこでタッグを組むことになったのが、のちにケニアをランナー大国に育て上げた重要人物のパトリック・サングという男だった。

■立役者は“変わり者”の元ランナー

3000メートル障害の選手として、1992年のバルセロナ五輪で銀メダル、1991年と1993年の世界陸上でも銀メダルを獲得したサングは、大学時代から一人で練習をするという変わり者だった。

走力を買われてケニアからアメリカのテキサス大学に留学するも、現地のコーチと折り合いが悪く、自力でトレーニングをするしかなかった。そうした試行錯誤と国際舞台で培ったグローバルな人脈が、コーチとしてのサングの名声を高めていくことになる。

選手としてのキャリアの晩年、アメリカからスイスに拠点を移してトレーニングをしていたサングの元に届いたのが、GSCからの手紙だった。ケニアにトレーニングキャンプの設立を目指しており、サングにコーチを務めて欲しいとの内容だった。

サングのチームについて書かれた書籍『ランナーは太陽をわかちあう』（サラ・ギアハート著、児島修訳、青土社）の中で、ヘルメンスは以前から親交のあったサングに対して「物事を秩序立てて進められる能力があり、正直な人間だとも思っていた」と評している。2人のタッグが結成され、2002年、カプタガトにGSCのトレーニングキャンプが設立された。

■GSCが圧倒的な成果を残せた理由

GSCのキャンプは大成功を収める。その最たる例が、2016年のリオデジャネイロ五輪、2021年の東京五輪を連覇した男子マラソン界のレジェンド、エリウド・キプチョゲと、同じくリオデジャネイロ五輪から女子1500メートルで3連覇を果たしているフェイス・キピエゴンだ。

ベルリンマラソン2015、エリウド・キプチョゲ（写真＝Denis Barthel／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

他のキャンプにも有力選手は多数在籍するが、2010年代後半以降、最も成果を収めたキャンプを1つ挙げるとすれば誰もがGSCを挙げるほど圧倒的な成果を残している。

このキャンプの特徴は、当初からマネジメント会社が戦略的に立ち上げたという点だ。マネジメント会社として選手たちを囲うことが主眼にあり、選手育成のために実力あるコーチを雇う。コルムやローザのキャンプがランナーたちとの関わり合いから結果的に「立ち上がった」のに対して、GSCは当初からリターンを見込んだビジネス的な側面が強いのである。

このGSCの成功を契機に、キャンプモデルはよりビジネス色を帯びていった。これがケニアを中小距離大国に育てた最終ステップだった。

■キャンプに群がる外国スポンサー

旨みがあれば、当然スポンサーも目をつける。キャンプが有望ランナーたちの育成拠点になるにつれて、スポーツブランドとの提携にもつながっていった。

例えば、GSCはナイキとの関係が深く、ナイキはスポンサー料を払ってGSCに所属するランナーたちにウェアやシューズを着用してもらう。チェコに本社を置くマネジメント会社のIkaika Sportsはアディダスと提携している。

泉秀一『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』（文春新書）

日本のアシックスはMezzo Management Groupというマネジメント会社と一緒にCHOJOキャンプという施設を運営している。しかも、スポンサーの広がりは今やスポーツブランドにとどまらず、保険会社やヘルスケア関連企業にまで広がっている。

ケニアの陸上はキャンプというシステムによって強化され、それがビジネスと結びついて拡大し、さらに多くのお金を生む装置になった。それを資金源にしてさらに最新のテクノロジーが導入され、育成ノウハウと結びつくことで、また強いランナーを生む。

そうしてケニアは中長距離大国に押し上げられ、そのシステムが拡大再生産されることで、今なおトップに君臨し続けているのである。

