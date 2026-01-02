「to have good taste」の意味は？覚えておくと褒め上手になれるかも！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「センス・趣味がいい」でした！

「to have good taste」は「センス・趣味がいい」という意味のフレーズ。

「To taste」を直訳すると「味見する」という意味ですが、誰かのセンスを褒めたいときに、この表現を使えますよ。

「She has really great taste in music! She always makes me playlists.」

（彼女は音楽の趣味がとてもいいよ。いつもプレイリストを作ってもらっている）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。