「to have good taste」の意味は？覚えておくと褒め上手になれるかも！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to have good taste」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「センス・趣味がいい」でした！
「to have good taste」は「センス・趣味がいい」という意味のフレーズ。
「To taste」を直訳すると「味見する」という意味ですが、誰かのセンスを褒めたいときに、この表現を使えますよ。
「She has really great taste in music! She always makes me playlists.」
（彼女は音楽の趣味がとてもいいよ。いつもプレイリストを作ってもらっている）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部