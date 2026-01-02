昨年末のホープフルＳでは１４着に惨敗。だが、ショウナンガルフ（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）の能力はこんなもんじゃない―。オルフェーヴルでクラシック３冠を達成するなど、数々の名馬とコンビを組んできた池添謙一騎手（４６）＝栗東・フリー＝を取材し、強くそう思う。

「筋肉、身のこなしが柔らかく、走るフォームも素晴らしい。デビュー前から楽しみにしていた」。そう話す池添騎手は、ガルフのデビュー３週間前、６月１４日の函館スプリントＳで落馬し、左手と左足を負傷した。保存療法ではデビュー戦に間に合わないため「ショウナンガルフに騎乗したい」と手術に踏み切ったほどほれ込んでいた。

祖母が米Ｇ１馬で、近親には報知杯ＦＲを制したショウナンザナドゥなどの重賞ウィナーが並ぶ良血。デビュー前から調教の動きも際立っていた。期待通り、初戦をノーステッキで７馬身差の圧勝。続く札幌Ｓでは前半１０００メートル通過が１分２秒６のスローペースで、３コーナー後方２番手という“絶望的”なポジションから外、外を回りながらも他馬をねじ伏せ、２連勝で重賞初制覇。今後の明るい未来を予感させる内容だった。

前記したようにホープフルＳでは１４着に終わった。だが、３か月半ぶりの実戦で２０キロの大幅増。初の関東圏への長距離輸送の影響も重なった。結果は残念だったが、今後に向け、この敗戦は糧になるはずだ。ショウナンガルフと節目のＪＲＡ重賞通算１００勝を飾った池添騎手のコンビが、クラシックロードをにぎわしてくれるに違いない。（戸田 和彦）