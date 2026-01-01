フジテレビの伝説的番組「クイズ＄ミリオネア」（後5・00）が1日、2026年新春特番として13年ぶりに放送され、女優・橋本環奈（26）が全問正解を達成し1000万円を獲得した。

「ファイナルアンサー？」の名セリフで人気を集めたみのもんたさんは昨年3月に死去。この日の放送では“2代目”の司会者を嵐の二宮和也（42）が務めた。

今回の放送では問題数がこれまでの15問から12問に変更。最終問題に答えた後、二宮から一枚の小切手が手渡された。正解なら1000万円で不正解なら100万円。橋本は「一瞬じゃゼロ（の数）いくつか分かんないかも…」と困惑しながらも、1000万円であることを確認すると目を大きく見開きながら口をあんぐり開けて驚きの表情を見せた。二宮から「正〜解！」と告げられ、「えっ…え〜〜〜っ！1000万円ですね…え〜〜〜っ！ヤバ〜い！本当にヤバいです」と喜んだ。

最終問題は「1897年（明治30年）に東京が1位になるまで人口が1位だった県はどこ？」で選択肢は「新潟県」「愛知県」「広島県」「熊本県」の4つ。橋本は「テレフォン」を使い、12日スタートの月9ドラマ「ヤンドク！」（月曜後9・00）で共演する俳優・大谷亮平（45）と「INI」の許豊凡（27）に助けを求めた。しかし、電話先の2人が迷っている間に制限時間が来たため、参考になる意見は得られなかった。それでも「新潟県」で見事に正解を勝ち取り、芸能人としては09年の「爆笑問題」太田光（60）以来の快挙を達成した。

賞金獲得を知らされた大谷は「やっぱりあなた持ってますね。最後は直感を貫いてくれると思った。スターだわ！違うね」と興奮し、二宮も「目ん球落ちると思ったよ」と祝福した。橋本も「手に汗握るというか…」と小切手を確認した瞬間の心境を明かした。

過去の芸能人では、04年に当時ライブドアの社長だった堀江貴文氏、細江和子さん、06年に小泉孝太郎、07年に谷原章介、08年に徳光和夫、富司純子らが1000万円を獲得。13年には芦田愛菜も15問連続正解を達成したが、小学生ルールだったため満額は100万円だった。同番組は2000年から2007年までレギュラー放送され、その後も特番として根強い人気を誇った。