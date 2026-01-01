Ž¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¿Æ¤¬¾¡¼ê¤ËË×¼ýŽ£¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡Ä¤ª¶â¤Î¥×¥í¤¬ÅÁ¼øŽ¢ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤è¤¤»Ò¤¬°é¤Ä²ÈÄí¤Ç¿Æ¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈŽ£
°ÊÁ°¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¶âÍ»¶µ°é¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë17°Ê¾å¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢¤½¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÄ´¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤´²ÈÄí¤Ï¡Ö¶µ°éÁ´ÈÌ¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¿´¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤ÈÏÃ¤¹½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐÏÃ¤¬Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î¤·¤¯¤ß¤ä¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÐíâ×¤¹¤ë½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ã±¤Ë¤ª¶â¤äÅê»ñ¡¢ÀáÌó¤Ê¤É¤ÎÃÎ¼±¤ò¶µ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Æüº¢¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤«¤±¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ä¿Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ä·ÐºÑ¤òÍý²ò¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¡¢ÃÏÆ¬¤ÎÎÉ¤¤»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÅÚ¾í¤È¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¡Ö»Ò¤É¤â¤È¼Ò²ñ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤ªÀµ·î¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤ò¶µ°é¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¾®³ØÀ¸¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤òÍÜ¤¦ÊýË¡
¤ªÇ¯¶Ì¤Î°·¤¤Êý¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³Ø1¡Á2Ç¯À¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª¶â¤ò°Ê²¼¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ »Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤Ç²¿¤«¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¶â
¤Þ¤º¤Ï¤ªÇ¯¶Ì¤Î°ìÉô¤ò»Ò¤É¤â¤ËÅÏ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤¦¡×·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¶â¤¬¡Ö²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤ËÊÑ¤ï¤ëÂÎ¸³¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¯¤ì¤¿ÁÄÉãÊì¤ä¿ÆÀÌ¤ËÂÐ¤·¡¢¤ªÎé¾õ¤ò½ñ¤¯¤è¤¦Â¥¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¶â¤Ï¡Ö¿Í¤«¤é¤Î¹¥°Õ¤ä´¶¼Õ¤Î¾ÝÄ§¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¢ ¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¡¢¡Ö¾Íè¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤¹¤ë¤ª¶â
»Ä¤ê¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¡¢¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾¡¼ê¤ËË×¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼¿Æ¤¬ÍÂ¤«¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¾Íè¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ï¡Öº£»È¤¦³Ú¤·¤ß¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ëÎÏ¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®³Ø3¡Á6Ç¯À¸¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¶âÍ»¶µ°é¤ò
¾®³Ø3¡Á6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê³µÇ°¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤ß¡¢»»¿ô¤ÎÃÎ¼±¤âÄêÃå¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼3¤Ä¤ÎÇÛÊ¬¤¬Äó°Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ »Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤Ç²¿¤«¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¶â¡Ê·ÑÂ³¡Ë
Äã³ØÇ¯Æ±ÍÍ¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Î°ìÉô¤ò¼«Í³¤Ë»È¤ï¤»¡¢¤ª¶â¤ò¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤ë½¬´·¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¢ ¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¡¢¡Ö¾Íè¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤¹¤ë¤ª¶â¡Ê·ÑÂ³¡Ë
¤ª¶â¤Î°ìÉô¤Ï°ú¤Â³¤¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ÉÍýÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿º¢¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤«¡×¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
£ »Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Ç¸ýºÂ³«Àß¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¶µ¤¨¤ë
»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤äÍý²òÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¶ä¹Ô¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áë¸ý¤äATM¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÍøÂ©¡×¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¤¬¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÏÃ¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤¬¡¢´ë¶È¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼Ò²ñ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÅê»ñ¤Î»ëÅÀ¡×¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤³¤É¤âNISA¡×¤¬Åê»ñ¶µ°é¤ò¸å²¡¤·
2025Ç¯12·î19Æü¤Ë¡ÖÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÍ¿ÅÞÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢0¡Á17ºÐ¤Î»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯´Ö60Ëü±ß¡¢Îß·×600Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤ÇÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤³¤É¤âNISA¡×¤¬2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ä¤ªÇ¯¶Ì¤ò»È¤Ã¤ÆÅê»ñ¤¹¤ëºÝ¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¼êÃÊ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤É¤âNISA¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Íø±×¤Ë½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬Ì¾µÁ¤ÎÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ëÊ¬¡¢Åê»ñ¤¬Âç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤É¤âNISA¤Ç¤ÏÅê»ñ¿®Â÷¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¿®ÀÑÎ©¤Ï¤ª¶â¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç·àÅª¤ËÁý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢10Ç¯¡¢15Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤â¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ18ºÐ¤ÇÀ®¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ï¡¢¼êÂ³¤¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤â¤Ê¤¯NISA¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÅê»ñ¤Ø¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ñ»º·ÁÀ®¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤ì¤ëÅÀ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Åê»ñ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¿Æ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«
¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Åê»ñ¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦Êý¤Ï¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¦¤ªÊì¤µ¤ó¤âÅê»ñ¤ÎÊÙ¶¯Ãæ¤À¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î½ñÀÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÀ¯¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿Æ»Ò¸þ¤±¤Î¥Þ¥Í¡¼¹ÖºÂ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤¬³Ø¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Àµ·î¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ßºö¡×
¶áÇ¯¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎÉáµÚ¤ä¥²¡¼¥àÆâ²Ý¶â¤Î°ìÈÌ²½¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥²¡¼¥à²Ý¶â¤Ø¤Î°ÍÂ¸¡§ ¤ª¾®¸¯¤¤¤ä¤ªÇ¯¶Ì¤ò¥²¡¼¥àÆâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÃË»Ò¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦ÑëÆáÅª¤ÊÏ²Èñ¡§ ¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î°ì²áÀ¤ÎÍ·¤Ó¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¦¸åÊ§¤¤¤Îæ«¡§ ¥¹¥Þ¥Û¤Ç°áÉþ¤äÆüÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡Ö¸åÊ§¤¤¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ýÆþ¤òÄ¶¤¨¤Æ»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤Ëµã¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹â¹»À¸¤ËÌÜÎ©¤Ä¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1¡¥²ÈÄí¤Ç¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¡×¤òÆü¾ï²½¤¹¤ë
¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò¥¿¥Ö¡¼²½¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤Î°·¤¤Êý¤¬¾åÃ£¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é²ÈÄí¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦´ÉÍý¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2¡¥¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤À©¡×¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
Ëè·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¤ª¶â¤òÍ½»»Æâ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤ª¶â¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¶â³Û¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤µ¤é¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ä°·¤¦¥¹¥¥ë¤¬¹¤¯¿»Æ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¤ªÀµ·î¤«¤é¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Î°·¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
È¬ÌÚ ÍÛ»Ò¡Ê¤ä¤®¡¦¤è¤¦¤³¡Ë
¥¥Ã¥º¡¦¥Þ¥Í¡¼¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÂåÉ½¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
³¤³°¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¶µ°é¤ò»ë»¡¤·¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¿Æ»Ò¸þ¤±¥Þ¥Í¡¼¶µ°é¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤ë¡£2025Ç¯¤«¤éÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¸¡Äê¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¡Ö1000±ß¤Î²ÁÃÍ¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¼¹É®¤¹¤ë¡£¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊJ-FLEC¡Ë¤Î±¿±Ä°Ñ°÷¡£Ãø½ñ¤ä´Æ½¤¤·¤¿½ñÀÒ¤Ë¡Ø10ºÐ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ª¶â¤Î¿´ÆÀ¡ÁÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢²Ô¤®Êý¡¦»È¤¤Êý¡¦¹Í¤¨Êý¡Ù¡Ø¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µÍÜ¡¡¶âÍ»¡Ù¤Ê¤É¡£
