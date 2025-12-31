ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¦ÀÖÀ±Î¶Éñ¼ç¾¡¡¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ê¤ó¤ÆÀµÄ¾¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×～È¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤ÎÆ»～
Çð¸¶ÎµÆó¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤ÎÆ»¡×¡£2025Ç¯12·î24Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç³Ø¤ÈÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤ÎÆÃ½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¦ÅïÊý°ì³ÚÁª¼ê¡¡¡Öº£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤ÎÀÖÀ±Î¶Éñ¼ç¾¤Ë¾®¹¾¸ÍÀî±Û¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤Ë¸«¤»¤¿ÎÞ¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ê¤ó¤ÆÀµÄ¾¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Áー¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤ÎÅïÊý°ì³ÚÁª¼ê¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿Ö¤¯¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤Ç·ë²Ì¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¤¤¡£µîÇ¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£