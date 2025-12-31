¤¤¤ï¤¤¬Çð23ºÐMFÃæÅç½Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡×
¡¡¤¤¤ï¤FC¤Ï31Æü¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤éMFÃæÅç½Ø(23)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÇð¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃæÅç¤ÏÇðU-18¤«¤éÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¤ò·ÐÍ³¤·¡¢º£µ¨¤«¤éÇð¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×3»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üMFÃæÅç½Ø
(¤Ê¤«¤¸¤Þ¡¦¤·¤å¤ó)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2002Ç¯4·î8Æü(23ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ºë¶Ì¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
173cm/67kg
¢£·ÐÎò
ÀîÄáFC-¥Þ¥ë¥Ð¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë-ÇðU-12-ÇðU-15-ÇðU-18-Î®ÄÌ·ÐºÑÂç-Çð
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:5»î¹ç
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:3»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:1»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¤¤¤ï¤Â¦
¡Ö¤¤¤ï¤FC¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£
2026¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÃæÅç½Ø¤Ç¤¹¡£
ÂçÁÒ¼ÒÄ¹¡¢¶¯²½Éô¤ÎÊ¿¾¾¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÅÄÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¶¯¤¤Ç®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÅÓ¾å¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¤¤¤ï¤FC¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤ï¤FC¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¦ÇðÂ¦
¡ÖÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¡¢1Ç¯´Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°2°Ì¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½àÍ¥¾¡¤È¡¢¤¢¤È°ìÊâ¼ê¤¬ÆÏ¤«¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤º¤Ë²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
