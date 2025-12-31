¡¡¤¤¤ï¤­FC¤Ï31Æü¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤éMFÃæÅç½Ø(23)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÇð¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

¡¡ÃæÅç¤ÏÇðU-18¤«¤éÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¤ò·ÐÍ³¤·¡¢º£µ¨¤«¤éÇð¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¡£¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×3»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È

¡üMFÃæÅç½Ø

(¤Ê¤«¤¸¤Þ¡¦¤·¤å¤ó)

¢£À¸Ç¯·îÆü

2002Ç¯4·î8Æü(23ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

ºë¶Ì¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

173cm/67kg

¢£·ÐÎò

ÀîÄáFC-¥Þ¥ë¥Ð¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë-ÇðU-12-ÇðU-15-ÇðU-18-Î®ÄÌ·ÐºÑÂç-Çð

¢£½Ð¾ìÎò

J1¥ê¡¼¥°:5»î¹ç

¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:3»î¹ç

Å·¹ÄÇÕ:1»î¹ç

¢£¥³¥á¥ó¥È

¢¦¤¤¤ï¤­Â¦

¡Ö¤¤¤ï¤­FC¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£

2026¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¤¤ï¤­FC¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÃæÅç½Ø¤Ç¤¹¡£

ÂçÁÒ¼ÒÄ¹¡¢¶¯²½Éô¤ÎÊ¿¾¾¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÅÄÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¶¯¤¤Ç®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼«Ê¬¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÅÓ¾å¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËËá¤­¤ò¤«¤±¡¢¤¤¤ï¤­FC¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤ï¤­FC¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤¤¤ï¤­FC¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×

¢¦ÇðÂ¦

¡ÖÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¡¢1Ç¯´Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°2°Ì¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½àÍ¥¾¡¤È¡¢¤¢¤È°ìÊâ¼ê¤¬ÆÏ¤«¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤º¤Ë²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¿·¤·¤¤´Ä¶­¤Ë¿È¤òÃÖ¤­¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤­Â³¤­±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×