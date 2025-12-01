¡ÖFGO¡×10¼þÇ¯µÇ°¡ª ¡ÖFate Project Âç³¢ÆüTV¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×ËÜÆü12·î31Æü23»þ¤«¤éÊüÁ÷
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊTOKYO MX¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖFate Project Âç³¢ÆüTV¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025 Fate/Grand Order ÆÃÊÌÈÖÁÈ 10Ç¯¤ÎÎ¹Ï© -Beyond History-¡×¤ò12·î31Æü23»þ¤«¤é23»þ54Ê¬¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÊüÁ÷Æü»þ¡¦ÆâÍÆ¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Î¡ÖFate¡×¥·¥êー¥º¤Î¤¤¤Þ¤òÆÏ¤±¤ë¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÂç³¢ÆüÆÃÈÖ¡£Android/iOSÍÑRPG¡ÖFate/Grand Order¡ÊFGO¡Ë¡×¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢¡ÖFGO¡×¤¬Ã©¤Ã¤Æ¤¤¿10Ç¯¤Îµ°À×¤ò¡¢ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤äÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚFate Project Âç³¢ÆüTV¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025 Fate/Grand Order ÆÃÊÌÈÖÁÈ 10Ç¯¤ÎÎ¹Ï© -Beyond History-¡Û
ÊüÁ÷»þ´Ö¡§12·î31Æü23»þ～23»þ54Ê¬¡ÊTOKYO MX1¡Ë
