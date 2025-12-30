iPhone¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥â¥é¥Ï¥éÎø¿Í¡£Î¥¤ì¤¿¤¤¤Î¤ËÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤
º£Ç¯¤ÎiPhoneÈ¯É½²ñ¡¢¿·¥¥ã¥é¡¦Air¤Ë¤ÏÊ¨¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤¦¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âiPhone SE¥·¥ê¡¼¥º¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¼«¿®¤â¤Ê¤¤¡£¥Æ¥Ã¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¾¯¿ôÇÉ¤Î°Õ¸«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËèÇ¯¡Ö²áµîºÇ¹â¤ÎÀÇ½¡ª¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥«¥á¥é¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é½½Ê¬¤¤ì¤¤¤À¤·¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Î°ã¤¤¤À¤Ã¤ÆÂç¤·¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¡¢iPhone¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËË°ÏÂ¤·¤¿ÀÇ½¡¢¤½¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ëÃÍÃÊ¡£¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤Ç¤µ¤¨ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ä±ß°Â¤â¤¢¤Ã¤Æ20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµ¡¼ï¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊiPhone 17 Pro Max 512GB¥â¥Ç¥ë¡§229,800±ß¡Ë¡£¡ÈÎ÷²Á¤Î¾ÝÄ§¡É¤À¤Ã¤¿SE¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸åÂ³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿iPhone 16e¤Ç¤¹¤é¡¢Ìó10Ëü±ß¡£
²ÈÄÂ¤â¿©Èñ¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯Âå¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÃ¼ËöÂå¤À¤±¤ÏÊÌÏÈ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤ÆºâÉÛ¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Ê¬³äÊ§¤¤¤È¤«²¼¼è¤ê¤È¤«¡¢¡È¸«¤«¤±¤Î²Á³Ê¡É¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡© ËÜÅö¤Ë¡¢iPhone¤¬É¬Í×¡©¤È¹Í¤¨¤ë½Ö´Ö¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢iPhone¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤
¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡ÖiPhone¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
»×¹ÍÄä»ß¤Ç¤¤¤±¤Á¤ã¤¦Áàºî´¶¡¢AirDrop¤ÎÊØÍø¤µ¡¢¥á¥â¤â¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤â²áµî¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎµÏ¿¤â¤¼¤ó¤Ö¡¢iPhone¤ÎÃæ¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏiCloud¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÈApple·ÐºÑ·÷¡É¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¤Ï´°àú¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È°Ï¤¤¹þ¤ß¡É¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¤Þ¤¿¡Ö¤±¤Ã¤¤ç¤¯iPhone¤¬°ìÈÖ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¡È¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¡£Ï¢Íí¡ÊSNS¤â´Þ¤á¤Æ¡Ë¡¢»Å»ö¡¢»ÙÊ§¤¤¡¢°ÜÆ°¡¢µÏ¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹ÔÆ°¤¬iPhone·ÐÍ³¡£¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Î¥¤ì¤ë¤Ë¤ÏÀ¸³è¤Î»ÅÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©
¡Ä¡Ä¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¹¤®¡£
iPhone¤ÏÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÁªÂò»è¤Ë°Ü¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¡£Ä´¤Ù¤ë¤Î¤â¤À¤ë¤¤¡£
Android¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯Åª¤Ë¤Ï½½Ê¬¡£¤Ç¤â¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É°Ü¹Ô¤Î¼ê´Ö¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤Î°ã¤¤¤ò»×¤¦¤È¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
ÊØÍø¤µ¤È°ÍÂ¸¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢¾¯¤·¤ÎÉÔ¼«Í³¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ°Â¡ÊÌ¤Íè¡Ë¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÉÔ¹¬¡Ê¸½¾õ¡Ë¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¨¡¨¡¿Í¤Ï¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤è¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡Ö¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¸ýÊÊ
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¡È¶¦°ÍÂ¸¡É¤Î¤«¤¿¤Á¡£°¦¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´·¤ì¤È¿®Íê¤È¡¢¤¹¤³¤·¤ÎÄü¤á¡£
Î¥¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Î¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡È¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤¤¡É´Ø·¸¤è¤ê¡¢¡È¼«Ê¬¤ò¤´¤Þ¤«¤»¤ë¡É´Ø·¸¤òÁª¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤â¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡È¥â¥é¥Ï¥éÎø¿Í¡É¤ÈÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÌ·½â¤´¤ÈÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤Ã¤È¤½¤ì¤â¡¢iPhone¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£