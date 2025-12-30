aespa¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢¹ÈÇò¼Âà¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯»öÌ³½ê¤¬¡È¤¤Î¤³±ÀÁûÆ°¡É¸ÀµÚ¤âÊç¤ëÉÔ¿®¡ÄËÜÈÖ2ÆüÁ°¤Î¡È¸å¼êÂÐ±þ¡É
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa¡×¡£ËÜÈÖ¤¬Ç÷¤ë12·î29Æü¡¢SNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢½Ð¾ì¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡aespa¤Ï2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½¼Â¤È²¾ÁÛÀ¤³¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢À²¤ì¤Æ¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ËÉÔ²º¤Êµ¿ÏÇ¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö2022Ç¯5·î¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ë¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥¤¥ÈÇã¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¡¢Âî¾å¥é¥ó¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥×¤¬¸¶»ÒÇúÃÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¡È¤¤Î¤³±À¡É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Ëaespa¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤¬SNS¤ÇºÆÇ³¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Î½ðÌ¾¤¬14ËüÉ®¤òÄ¶¤¨¤ë°Û¾ï¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡aespa¤Î½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢29Æü¤Ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ô¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½Ð±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡Õ¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤òµºÜ¡£¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ÎÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ô¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤ä°Õ¿Þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´·üÇ°¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤è¤êºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ô¤Ê¤ª¡¢¸½ºßNINGNING¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ø¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤è¤ê½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤È°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤È¡¢½Ð¾ì¼Âà¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÇò¤Ë¤Ï¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ò½ü¤¯3¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î½Ð¾ì¼Âà¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë Åö¿Í¤ÈNHK¤Èaespa¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤è¤¯¤è¤¯È¿¾Ê¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ
¡Ô±¿±Ä¼Õ¤ë¤ÎÉáÄÌ¤ËÃÙ¤¤¤Ã¤Æ¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö12·î17Æü¤ÎNHK¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤Ï¡¢aespa¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¡Ø¸¶Çú¤òÙèÙé¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£NHK¤È»öÌ³½ê¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤ÎÁûÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢11·î°Ê¹ß¡¢»öÌ³½ê¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤ä°Õ¿Þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Ìó1¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡È¤¤Î¤³±ÀÁûÆ°¡É¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾õ¶·¤âÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö12·î20Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç²»³Ú¼ø¾Þ¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢aespa¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÁûÆ°¸å¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø¥Ë¥ó¥Ë¥óÁé¤»¤¿¤Ê¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤¬¤ä¤»¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¸½ºß¤Ï¹ÈÇòËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤È2Æü¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿´¶¤ò°Æ¤¸¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡º®Íð¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢3¿Í¤ÏËÜÈÖ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£