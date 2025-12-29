この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

特殊清掃15年のプロが解説、孤独死の臭気が強烈な5つの理由。単なる腐敗臭ではなかった

遺品整理や特殊清掃を手がけるYouTubeチャンネル「スマイルライフそらふね片付けチャンネル」が、「【3分解説】なぜ孤独死の臭気はここまで強烈なのか？」と題した動画を公開。株式会社ソラフネの代表取締役である鳥谷部剛氏が、孤独死の現場で発生する特有の臭いの原因を専門家の視点から解説した。



鳥谷部氏は冒頭、「孤独死の臭いはよく腐った臭いと言われますが、実は腐敗臭そのものだけではありません」と指摘。複数の要因が重なることで、他にない特別な臭気になるのだと語る。



人が亡くなると体内の組織で分解が始まり、その過程で「硫化水素（卵が腐った臭い）」「メチルメルカプタン（玉ねぎが腐った臭い）」「アミン類（魚が腐った臭い）」「アンモニア（刺激臭）」といった強烈な臭気を持つガスが複数発生する。鳥谷部氏によると、これらのガスが混ざり合うことで、私たちが「死臭」と呼ぶ独特の臭いが生まれるという。



さらに、環境が腐敗を加速させる。特に夏場の締め切った室内は気温35度、湿度70%以上に達することもあり、この環境が「腐敗スピードが一気に上がる加速装置のようなもの」になると説明する。腐敗が進むと体液が床に流れ出し、フローリングや畳、さらにはコンクリートの隙間にまで浸透。吸収した素材の内部で「二次的な腐敗」が進むため、表面を掃除するだけでは臭いは取れず、床材の撤去やコンクリートの研磨が必要になるケースもあるという。



加えて、腐敗臭に引き寄せられたハエが卵を産み、発生したウジ（蛆虫）が組織を破壊することで、さらに腐敗を早める。また、ハエが壁や天井に触れることで臭気を拡散させることも、臭いが部屋中に広がる一因である。



これらの要因が、窓が閉め切られ換気が行われない「密閉空間」で同時に起こる。複合的なガスが部屋全体に充満し、壁や家具にも臭いが吸収され、時間が経つほど取れにくくなるのだ。



動画の最後で鳥谷部氏は、孤独死の臭気が強烈になる理由を「複合的な腐敗ガスの発生」「高温多湿による加速」「体液による二次臭の発生」「害虫による増幅」「密閉空間での蓄積」の5点に集約。単一の原因ではなく、これらの要因が連鎖的に作用することで、他に類を見ない強烈な臭気が生まれると結論付けた。