計算された無造作感がメロい♡ ちょっぴりオトナな【ウエーブヘア】の作り方

この冬憧れるのは、余裕のある雰囲気が魅力的な“メロい”女のコ♡ そこで今回は、メロい女のコのリラクシースタイルにぴったりな「ウエーブヘア」の作り方を徹底解説します。いつもとは少し違う自分に変身したいなら、まずはヘアスタイルからアップデートしてみて...！

メロいダウンスタイルはリラクシー感のあるウエーブヘアがマスト！

計算された無造作感がメロい♡

どんなメロファッションにもマッチする、ウエーブでつくる無造作ヘアをてってー解説！いつもの可愛いとは少し違う、ちょっぴりオトナなスタイルを楽しんでみて。

使用するアイテムはこちら♡

【a】カールプロ SR 38mm 11,220円／クレイツ
▶セミロング〜ロングがゆるっと巻きやすいサイズ。

【b】リファロックオイルライト 100mL 2,640円／MTG
▶指通りのいいふんわりとした髪をキープしてくれる。

【c】ジェミールフラン アクアピュレ 80g 1,936円／ミルボン（美容室専売品）
▶やわらかく、濡れたような束感で、軽やかなウェットスタイルが叶う。

HOW TO

How to なだらかなウエーブになるように意識

はじめにbをワンプッシュし、髪にまんべんなく広げる。次に髪をすべて前に持ってきたら、aで毛先を内にワンカール。

サイドの髪を下からなみなみに。アイロンの直径1.5倍くらいの、なだらかなウエーブになるように意識して。後ろの髪を上下左右の4つにわけたら、同様に巻いていく。

How to 少量の毛束をとるのがポイント

さらに表面の髪を少量とる。髪を少し持ち上げながら、アイロンのカーブにあわせてしっかりウエーブが出るように熱をあてていく。

これを、位置を変えて数回くり返す。顔まわりの髪が短い場合は、毛先から内巻きで始まるように。

cを少量とり毛先からなじませていく。パサつきが気になる場合は少しずつ足して◎。

完成♡

盛りすぎないオトナ感で一目置かれる存在に♡ いつもと違うメイクとあわせて、しゃれみガールを楽しんで。

ワンピース 8,590円／ZARA（ザラ）タイツ 1,650円／靴下屋（Tabio）ブレスレット 11,000円／NATURALI JEWELRY（NATURALI JEWELRY 新宿郄島屋店）パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）
撮影／花盛友里、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／松田美穂 モデル／中村里帆 文／天井玖瑠海、 杉山春花、 大熊芹奈

中村里帆