計算された無造作感がメロい♡ ちょっぴりオトナな【ウエーブヘア】の作り方
この冬憧れるのは、余裕のある雰囲気が魅力的な“メロい”女のコ♡ そこで今回は、メロい女のコのリラクシースタイルにぴったりな「ウエーブヘア」の作り方を徹底解説します。いつもとは少し違う自分に変身したいなら、まずはヘアスタイルからアップデートしてみて...！
メロいダウンスタイルはリラクシー感のあるウエーブヘアがマスト！
計算された無造作感がメロい♡
どんなメロファッションにもマッチする、ウエーブでつくる無造作ヘアをてってー解説！いつもの可愛いとは少し違う、ちょっぴりオトナなスタイルを楽しんでみて。
使用するアイテムはこちら♡
【a】カールプロ SR 38mm 11,220円／クレイツ
▶セミロング〜ロングがゆるっと巻きやすいサイズ。
【b】リファロックオイルライト 100mL 2,640円／MTG
▶指通りのいいふんわりとした髪をキープしてくれる。
【c】ジェミールフラン アクアピュレ 80g 1,936円／ミルボン（美容室専売品）
▶やわらかく、濡れたような束感で、軽やかなウェットスタイルが叶う。
HOW TO
How to なだらかなウエーブになるように意識
はじめにbをワンプッシュし、髪にまんべんなく広げる。次に髪をすべて前に持ってきたら、aで毛先を内にワンカール。
サイドの髪を下からなみなみに。アイロンの直径1.5倍くらいの、なだらかなウエーブになるように意識して。後ろの髪を上下左右の4つにわけたら、同様に巻いていく。
How to 少量の毛束をとるのがポイント
さらに表面の髪を少量とる。髪を少し持ち上げながら、アイロンのカーブにあわせてしっかりウエーブが出るように熱をあてていく。
これを、位置を変えて数回くり返す。顔まわりの髪が短い場合は、毛先から内巻きで始まるように。
cを少量とり毛先からなじませていく。パサつきが気になる場合は少しずつ足して◎。
完成♡
盛りすぎないオトナ感で一目置かれる存在に♡ いつもと違うメイクとあわせて、しゃれみガールを楽しんで。
撮影／花盛友里、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／松田美穂 モデル／中村里帆 文／天井玖瑠海、 杉山春花、 大熊芹奈
中村里帆