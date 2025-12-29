計算された無造作感がメロい♡ ちょっぴりオトナな【ウエーブヘア】の作り方

この冬憧れるのは、余裕のある雰囲気が魅力的な“メロい”女のコ♡ そこで今回は、メロい女のコのリラクシースタイルにぴったりな「ウエーブヘア」の作り方を徹底解説します。いつもとは少し違う自分に変身したいなら、まずはヘアスタイルからアップデートしてみて...！

どんなメロファッションにもマッチする、ウエーブでつくる無造作ヘアをてってー解説！いつもの可愛いとは少し違う、ちょっぴりオトナなスタイルを楽しんでみて。

計算された無造作感がメロい♡

【c】ジェミールフラン アクアピュレ 80g 1,936円／ミルボン（美容室専売品） ▶やわらかく、濡れたような束感で、軽やかなウェットスタイルが叶う。

【b】リファロックオイルライト 100mL 2,640円／MTG ▶指通りのいいふんわりとした髪をキープしてくれる。

HOW TO

How to なだらかなウエーブになるように意識

はじめにbをワンプッシュし、髪にまんべんなく広げる。次に髪をすべて前に持ってきたら、aで毛先を内にワンカール。

サイドの髪を下からなみなみに。アイロンの直径1.5倍くらいの、なだらかなウエーブになるように意識して。後ろの髪を上下左右の4つにわけたら、同様に巻いていく。

How to 少量の毛束をとるのがポイント

さらに表面の髪を少量とる。髪を少し持ち上げながら、アイロンのカーブにあわせてしっかりウエーブが出るように熱をあてていく。

これを、位置を変えて数回くり返す。顔まわりの髪が短い場合は、毛先から内巻きで始まるように。

cを少量とり毛先からなじませていく。パサつきが気になる場合は少しずつ足して◎。