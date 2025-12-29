予想外が襲うも運勢は強い。周囲と協調し歩むこと／2026年「三碧木星」の人の運勢
2025年は、大阪・関西万博の開催など明るい話題があった一方で、物価高や国際情勢の緊張、自然災害に翻弄された一年でもありました。
混沌とした社会の中で、私たちは変化とどう向き合い、どんな心持ちで新年を迎えれば良いのでしょうか。来る2026年の展望と運を切り拓く手がかりを、社会運勢学の第一人者・村山幸徳氏の『展望と開運2026』から読み解きます。バイオリズムと家庭運を、新しい年をしなやかに歩むための指針として活用してください。
■生まれ年から本命星を探す
個人の運勢（下の記事）は、自分の生まれ年に巡っていた九星の本命星で見ます。年の変わり目は節分とし、2月3日生まれまでは前年で見ます。
■「三碧木星」2026年のバイオリズム
2026年も引き続き理不尽な出来事がこの星を襲う。「好事魔多し」という言葉がぴったりで運勢が最高潮に盛り上がる6月に思いがけないトラブルが生じることが予想される。それでも運勢はつよさをもっているから、めげずに持ち前の明るさで乗り越えよう。
運勢が落ち込むのは3月と12月。いずれも周囲の状態が良いことが救いだ。意地を張らずに周囲に遠慮なくSOSを出すこと。自力を頼めば窮るばかりだ。この2カ月以外は自身と周囲が比例するように運勢が動く。周囲と足並みを揃えて歩むことが求められる。
■「三碧木星」家庭と健康
2026年の三碧木星は家庭でも穏やかな時間を持つように。ここまで激しい生活を続けてきた中で、自分は頑張れていても家族には疲れが見えているのではないか。
静かな家庭生活こそ、活発な社会生活の礎。陰陽の妙味を味わいたい一年だ。月に2回くらいは家族を外食に連れ出してみたらどうだろうか。ホームパーティーを企画するのも良い。部下を招いて、みんなで手作りのパーティーを楽しめば、驚くほどにチームワークも良くなりそうだ。
健康面では古傷の再燃に注意しておこう。春先と冬場に健康を大きく崩しそう。膝痛や腰痛で苦しんだことのある人は、春分を過ぎるまではサポーターが欠かせない。2月から3月の上旬は冷え込みが強そうだから、とにかく暖かく患部を守ってほしい。
扁桃腺（へんとうせん）が腫れやすいタイプの人は12月に扁桃炎を起こしそう。また、この時期はインフルエンザなどの感染症にも罹患しやすいから注意。風呂にゆっくり浸かるなどして、身体を十分に温めて免疫機能を高く保つように。
5月には火傷（やけど）に注意しておこう。いずれにせよ、ちょっとした油断や不注意が健康面でのトラブルを引き起こしやすい。慎重で丁寧な暮らしを心がけるべきだろう。
著＝村山幸徳／『展望と開運2026』