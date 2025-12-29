この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

リノベ食堂の食育子さんが、自身のYouTubeチャンネル「リノベ食堂・雑な人のていねいな暮らし風」で、「外食が続く師走に。白菜で胃腸を癒す”おかず味噌汁”」と題した動画を公開。外食が続きがちな忙しい時期に、一杯で栄養バランスが整い、疲れた胃腸を優しく癒す「おかず味噌汁」の作り方を紹介した。



動画で食育子さんが提唱するのは、味噌汁だけで栄養バランスを整える「3つのざっくりルール」だ。1つ目は「野菜（淡色・緑黄色野菜）でビタミン」、2つ目は「きのこや海藻で食物繊維」、3つ目は「肉・魚・豆などでタンパク質源を補うこと」であるという。このルールに沿うことで、「味噌汁だけでも、簡単にバランスをとることができます」と説明した。



今回のレシピでは、白菜、ネギ、エリンギ、豚肉を使用。まず、昆布だしを沸かした鍋に豚肉から入れる。これは「豚の旨味を出したいから」だと食育子さんは語る。アクを取り除いた後、エリンギと火の通りにくい白菜の芯を加えて煮込む。エリンギは「きのこの中でも食物繊維多め」なだけでなく、「何より、コリコリ食感が味噌汁とよく合う」と、食感のアクセントとしての役割も強調した。



具材がしんなりしたら、白菜の葉とネギを投入。食育子さんは「鍋物かな？というくらい野菜をたっぷり入れるのが、我が家流」と話し、野菜をふんだんに使うことを推奨した。最後に味噌を溶き入れれば、具沢山の味噌汁が完成する。



白菜と豚肉の旨味が溶け込んだこの一杯は、まさに「食べる味噌汁」。外食続きで疲れた身体を優しく労ってくれるだろう。食育子さんが「外食続きのときは、もうこれだけでいい」と語るように、ご飯と共にいただくだけで満足感のある食事になる。忙しい日々の食生活に、この「おかず味噌汁」を取り入れてみてはいかがだろうか。