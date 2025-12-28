¡ÚÂ³Êó¡ÛÃË¤Î»Ò¡Ê5¡Ë¤¬»àË´¡Ö¥¹¥ー¾ì¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¶´¤Þ¤ì¤¿¡×ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô
ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤ÎÄ«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥ー¾ì¤Ç2025Ç¯12·î28Æü¡¢5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ë±¦ÏÓ¤ò¶´¤Þ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12·î28Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢¾®Ã®»ÔÄ«Î¤Àî²¹Àô1ÃúÌÜ¤ÎÄ«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥ー¾ì¤Ç¡Ö¥¹¥ー¾ì¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¶´¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÃË¤Î»Ò¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤ÏÄÌÊó¤«¤éÌó40Ê¬¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï²°³°¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¤È¥»¥ó¥¿ー¥Ï¥¦¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¼°¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤ò¶´¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
