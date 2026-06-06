一日の疲れを癒し、明日への活力を養う銭湯。時代が変わっても、銭湯の心象風景は変わらない。だが、コロナ禍の次は物価高、燃料費高騰に見舞われ、高齢化する経営者の後継者がいない銭湯も少なくない。昔ながらの「銭湯」文化が存続の危機に立たされている。街の銭湯で構成する全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会（全浴連）によると、2026年4月時点の銭湯（一般公衆浴場業）は全国で1,493軒。ピークだった1968年の1万7,999