¡¡¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØHAJIMARE Project ～¼«Ê¬¤ò¿ä¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ìÌ¤Íè¡£～¡Ù¤ÎÂè5ÏÃ¤¬¡¢ËÜÆü12·î28Æü20»þ¤è¤êÇÛ¿®¡£¤Þ¤¿¡¢Âè6ÏÃ¤¬12·î30Æü20»þ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§KAWAII LAB. ¤Ï¥Ð¥º¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤Ø¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÇ®¤òÆ°°÷¤Ë·Ò¤²¤ë¼êÏÓ――ÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡È»þÂå¡É¤òºî¤Ã¤¿2025Ç¯¡Ë
¡¡Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹ç½É3ÆüÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢Ãæ´ÖÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤â¤¢¤ê¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¤¬¹ç½É¤ÎºÇ½ª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¿³ºº¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å¾å¤²¤Î´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Â¾¥°¥ëー¥×¤¬Ì¥¤»¤ë¸½¾õ¡¢ËÜµ¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÂ¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çµ¤¤Å¤±¤¿¤â¤Î¡¢µ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥°¥ëー¥×A¤Ç¤Ï¡¢¼ò°æÍ£ºÚ¤¬¡ÖÁ´Á³ÂÎ¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿²ó¤â²¿²ó¤â²¿²ó¤â²¿²ó¤âÄÌ¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÄó¸À¡£¥°¥ëー¥×B¤Ç¤Ï¹â·îÑÛ¡¹¤¬¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹»þ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤«¤é°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²þÁ±°Æ¤òµó¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥°¥ëー¥×C¤Ç¤Ï¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤¿±±°æÊË°Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´°÷¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥·¥ãー¥×¤Ë¸ÄÀ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤è¤êÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤ÎÀº°ìÇÕ¤ÎÅØÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Âè6ÏÃ¤Ï¡¢¹ç½É¤ÎºÇ½ª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¿³ºº¤È¤Ê¤ë¡£µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤Î¿³ºº¤Ë¡¢º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¡£ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï16¿Í¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÆÏÃ¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤â½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¤Ï¹ç½É¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Áí½¸ÊÔ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
