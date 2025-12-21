ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0で判定勝ちを飾った。この試合は「Lemino」で有料配信（当日価格5500円）されたが、視聴を諦めたボクシングファンが称賛した人物がいた。

それがYouTuberのヒカキン。YouTubeチャンネルで実況ライブ配信を行い、自身が配信を視聴しながら試合展開を伝えた。視聴者が4万人を超える大反響。内容も分かりやすく、ボクシングファンに好評を博した。

X上では「ヒカキンのボクシング同時視聴、聴きやすいにも程がある」「実況わかりやすいw」「ヒカキン実況上手い」「ヒカキンの井上尚弥vsピカソが1番生配信で見やすい」「金欠なので…」「ヒカキンの実況分かりやすくて助かる」「今回PPV買わずにヒカキンさんのライブ観てるけどめっちゃ気になりすぎる！」などの声が上がり、注目を集めていた。



