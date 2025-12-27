中谷潤人VSセバスチャン・エルナンデス

ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、スーパーバンタム級ノンタイトル12回戦に臨み、WBC世界同級10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と激突した。中谷は階級を一つ上げた転向初戦。無敗同士の対戦だった。

中谷は9月にWBC＆IBF世界バンタム級の2本のベルトを返上。世界スーパーバンタム級ではWBA、WBC、WBOで1位、IBFで3位に位置している。同級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と来年5月の対戦が計画されてきたが、前日に井上の所属ジムの大橋秀行会長が「もちろん（中谷戦も）魅力は感じているんだけど、挑戦を受けるのではなく、フェザー級で5階級制覇へ挑戦したいという気持ちがあるのも事実」などと語り、両者の対戦が不透明である現状も明かしていた。

中谷の前戦は西田凌佑（六島）との王座統一戦。初回から中谷が強打を連発し、激しい打ち合いで幾度となく会場を沸かせた。6回を終え、西田が右肩脱臼で棄権。中谷のTKO勝利となった。

一方のエルナンデスは中谷と同様、無敗の戦績を築いてきた。KO率も9割を誇り、転向初戦に立ちはだかる強敵だった。

試合は大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」として行われた。メインイベントでは世界スーパーバンタム級（55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）がWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。また、前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）がIBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦する予定だったが、ガルシアが公開計量後に体調を崩し中止となった。



