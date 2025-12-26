¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¿·CM¸ø³«¡Ä»þÂå·à¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡ÖÉ÷ÍèË·¥¦¥ÞÌ¼¡×ÊÓ¤¬ÊüÁ÷³«»Ï
¡¡Cygames¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¿·CM¡ÖÉ÷ÍèË·¥¦¥ÞÌ¼¡×ÊÓ¤¬12·î26Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¿·CM¤Ï¡¢»þÂå·à¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³¶¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¹½À®¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡ÈÉ÷ÍèË·¡É¤Çµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤¬¡¢ÉÙ»Î»³¤òË¾¤à³¤´ßÀþ¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£±ÇÁü¤ä²»¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¼Á´¶¤òºÆ¸½¤¹¤ë²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥«¥Ã¥È¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë°õ¾ÝÅª¤ÊÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡¢12·î26Æü¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀÄ¤Î¤ß¤Á¤æ¤¡¢½é½Õ¶á¤·¡£¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·°áÁõ¤Î¥¤¥¯¥Î¥Ç¥£¥¯¥¿¥¹¤È¥µ¥¯¥é¥í¡¼¥ì¥ë¤¬¡¢°éÀ®¥¦¥ÞÌ¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¥¬¥Á¥ã¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤È¥Õ¥¡¥¤¥ó¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¥É¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¹±Îã¤Î¡Ö¤æ¤¯Ç¯¤¯¤ëÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â¼Â»Ü¡£¿·½Õ»ÅÍÍ¤Î¥ì¡¼¥¹±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê»Üºö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£