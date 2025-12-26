“かわいすぎるビールの売り子” として注目を集め、「CanCam」専属モデルを務めるなど幅広く活躍してきたほのかが、約4年ぶりにグラビアに挑戦した。

「オファーを受けたときはビックリしたんですが、20代最後ということもあって挑戦してみることにしました。かなり久しぶりだったので、最初はグラビアの撮られ方を忘れていましたが、徐々に感覚を取り戻してきて、楽しく撮影することができました。この日のために週3〜4回はパーソナルトレーニングをして、3日前に髪のトリートメントもして、自分なりにできることは全部やって臨みました！」

2026年3月には30歳という節目を迎える。

「30歳って、いろんな意味で分岐点だと思うんです。社会的な責任も大きくなると思うし、人生のターニングポイントになるのかなって。でも全然嫌じゃなくて、むしろ楽しみだなって思っています。今、ワンちゃんのトリミングスクールに通っていて、もう少しで資格が取れそうなんです。その資格を生かしたお仕事とかも、30代でできたらいいなって思っています」

ほのか

29歳 1996年3月23日生まれ 神奈川県出身 T160 「かわいすぎるビールの売り子」として注目を集め、2019年から2024年まで「CanCam」の専属モデルを務めた。最近では『うまDOKI』（KBS京都）のMCを務めるなど幅広いジャンルで活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@s2jh3）、公式Instagram（@nononon159）にて

写真・鈴木ゴータ

スタイリスト・工藤沙恵（ミタケイショウ）

ヘアメイク・萩村千紗子